Kursun yaklaşık bir ay süreceği ve kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceği bildirildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Almanca dil kursu için başvuruların devam ettiği, kayıtların 3 Şubat’ta sona ereceği belirtildi.

Türkeli İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, Gençlik Merkezi salonunda ücretsiz verilecek Almanca dil kursu, haftanın 3 günü ve ’A1 başlangıç seviyesi’nde düzenlenecek.

Sinop’un Türkeli İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi iş birliği ile ücretsiz Almanca dil kursu açılacak.

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