Sinop’un Türkeli ilçesinde, Meslek Yüksekokulu ile Gençlik Merkezi Müdürlüğünce Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından “Afet” temalı tiyatro oyunu sergilendi.

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Meslek Yüksekokulu ile Gençlik Merkezi Müdürlüğünce Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından “Afet” temalı tiyatro oyunu sergilendi.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında, Türkeli Gençlik Merkezi binasında, Üniversite ve Gençlik Merkezi ortaklığında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından “Afet” temalı tiyatro gösterisi yapıldı.

Gösteri sonrası İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Veysel Şahin, gösteriyi düzenleyen üniversite öğrencilerini tebrik etti.

Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz, “Bazı olayların keşkesi yoktur. Afet bunların başında gelir. Ailelerinizi bu konuda mutlaka bilinçlendirin. Tiyatro konusunda da belirtildiği gibi, hiçbir zaman ‘bize bir şey olmaz’ demeyin. Sizler geleceğin teminatısınız. Bilinçli gençlik, bilinçli gelecek demektir. Bilinçli gelecek de, daha müreffeh, daha çağdaş bir ülke demektir. Tekrardan bu güzel program için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.