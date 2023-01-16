Sinop’un Türkeli ilçesi Gündoğdu köyü bağlısı olan Yalı Küme Evleri mevkii, Işıklı köyü bağlısı Sahilkent Sokak, Değirmenönü Küme Evleri ve Aşağı Tarla Küme Evleri mevkileri, Yalı Mahallesi olarak ilçeye bağlandı.

Sinop’un Türkeli ilçesi Gündoğdu köyü bağlısı olan Yalı Küme Evleri mevkii, Işıklı köyü bağlısı Sahilkent Sokak, Değirmenönü Küme Evleri ve Aşağı Tarla Küme Evleri mevkileri, Yalı Mahallesi olarak ilçeye bağlandı.

İlçenin Gemiyanı, Tümerkan ve Güzelyurt Mahallelerinin ardından 4. mahalle olarak Yalı Mahallesi ilçeye kazandırıldı. Mahalle olarak belediye hudutlarına katılma çalışmaları tamamlanan Yalı Mahallesi’ne Türkeli Belediyesi’nce imar planı çalışmaları, arsa ve arazi düzenlemesi çalışmaları, kanalizasyon ve içme suyu hatları çalışmaları başlatıldı. Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, yaptığı açıklamada, “Özellikle ihalesi geçtiğimiz günlerde tamamlanan Türkeli İçme Suyu ve Kısmi Kanalizasyon Projesi ile birlikte imar getirilen Yalı Mahallesi, belediyemiz hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanacaktır. Coğrafi ve topolojik yapısı itibariyle ilçemizin güzide alanlarından biri olan Yalı Mahallesi’nde, yatay mimari esaslı yapılaşma sağlanacak, üniversite kampüsü, sosyal yaşam alanları, resmi kurum alanları oluşturulacaktır. İlçemizin gelişimine katkı sağlayacak yatırımların yönlendirileceği ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulacağı Yalı Mahallesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. İlçemiz Işıklı köyü bağlısı Sahilkent Sokak, Değirmenönü Küme Evleri mevkisi ve Aşağı Tarla Küme Evleri mevkisinde mahalle olma çalışmalarının tamamlanmasıyla Yalı Mahallesi hudutlarına katılımı sağlandı” dedi.