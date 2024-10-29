Cumhuriyetin kuruluşunun 101. Yıldönümü Sinop’un Türkeli ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Türkeli ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkeli’de birlik ve beraberlik mesajlarıyla dolu bir atmosferde gerçekleşti. Kutlama programı, 28 Ekim günü saat 13.00’te Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Akabinde program bugün Türkeli İlçe Spor Salonu’nda gerçekleşen kutlama etkinlikleri ile devam etti.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Kaymakamı Safa Kahraman yaptı. Kaymakam Kahraman, "Bugün şanlı geçmişimizin aziz hatıraları ile ümitli olduğumuz istikbalin mühim hedefleri arasında büyük bir mesuliyetin yükünü omuzlarımızda taşıyoruz. 1000 yıl önce Malazgirt ile başlayan bu kutlu yolculuk hiçbir zaman durmamış kimi zaman fetih suretiyle kimi zaman da gönül inşası yolu ile her zaman devam etmiştir. Ecdadımız en güçlü olduğu dönemlerde dahi kuru bir cihangirlik davası için değil hak ve adaletin tesisi için gayret etmiş, çabalamıştır. Bugün dahi o coğrafyalar aziz ecdadın ismini sayıklamakta ve tekrardan o günlerin özlemini çekmektedir. Bizler devletimizin 101. yılında ikinci asrının henüz başında, tarihe sadece bir hatıra gözüyle bakamayız. Bu coğrafya birçok savaşa şahit olmuştur. Bugün de savaş ilk önce yanı başımızda Gazze’de başlamış ve dünyanın suskunluğu ile Lübnan’a kadar gelmiştir. Sınırımızın sadece 170 km ötesinde bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Suriye ve Irak’ın durumu malumdur" dedi.

Konuşmanın ardından program, öğrencilerin çeşitli gösterileriyle devam etti. Etkinliklerin ardından, yarışmalarda derece kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Burada düzenlenen programa, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçe siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.