Türkeli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen program, çelenk sunma töreniyle başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından program, kutlama etkinlikleri ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Deniz Çolak yaptı.

İlçe Müdürü Deniz Çolak, yaptığı konuşmada, “Amasya’ya, Sivas’a, Erzurum’a, Ankara’ya, Afyon ve İzmir’e uzanan bir kurtuluş destanının baş yazgısıdır 19 Mayıs. Fikirlerde başlayan, yüreklerde filizlenen, tüm yurda yayılan vatan sevdasıdır bugün. Karamsarlığın umuda, korkunun güvene, esaretin özgürlüğe döndüğü gündür bugün. Samsun, 23 Nisanların, 30 Ağustosların, 9 Eylüllerin ilki, başı, başlangıcıdır. Bu bayram, ağlamak değil, hatırlamak, hissetmek, kendine gelmek bayramıdır. Bu bayram, 19 Mayıs ruhunu yeniden diriltmek, ışık ve umut olup bir daha Samsun’a çıkmak demektir. Unutmayınız ki vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” dedi.

Türkeli Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Hüseyin Çelik, Atatürk’ün Gençliğe hitabını okudu. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zerrin Rümeysa Öztürk, “Gençliğin Ata’ya cevabını” okudu.

Etkinlikler kapsamında, koordinasyon parkuru, bilek güreşi ve halat çekme yarışmalarının finalleri yapıldı. İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafsa Şentürk, kompozisyon yarışmasında birinci olan eserini seslendirdi. Ömer Yılmaz yönetiminde hazırlanan öğrencilerin wushu gösterisi beğeniyle izlendi.

Programın sonunda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda başarı elde eden öğrenciler ödüllendirildi.