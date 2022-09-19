Sinop Türkeli ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Sinop Türkeli ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Atatürk Anıtı önünde anma programı gerçekleşti. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasının akabinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Jandarma Astsubay Çavuş Halil İbrahim Kaçar yaptı. Kaçar, konuşmasında, “İlk büyük millet meclisimizce, batılı devletlerin istila hareketine Sakarya Zaferi ile son veren, Kuruluş Savaşımızın kahraman lideri Ulu Önder Atatürk’e, 100 yıl önce bugün mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı tevcih edilmiştir. İçinde hatıra ve tarih yüklü olan ’19 Eylül Gaziler Günümüz’ milletimizin istiklali ve tarihi ile özdeşleşmiş olan kahraman gazilerimize kutlu olsun. Bir toplumu millet, toprağı da vatan yapan her zaman onur ve kıvanç duyduğumuz şehit ve gazilerimizdir. Bu millet de vatan için ölmeye hazır evlatları var oldukça yaşayacaktır” dedi.

Programa, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçe protokolü, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.