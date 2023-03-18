Sinop’un Türkeli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü münasebetiyle çelenk sunma töreni yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Türkeli Kaymakamlığı ve Türkeli Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Jandarma Astsubay Çavuş Adem Can Duran yaptı. Konuşmanın ardından buradaki tören sona erdi.

Program, saat 11.00’de Atatürk İlkokulu toplantı salonunda devam etti. Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, "Çanakkale ruhunu anlamak için sadece 18 Mart’ları beklemeyin. Sadece televizyonlarda çıkan belgesellere muhtaç kalmayın. Bu ruhu sürekli içimizde taşımalıyız. İki çocuğunu tarlaya alıp giden anne ile nene hatunun çok da büyük farkı yok. Sonuçları farklı da olsa sebepleri aynı. Vatanı sevmek, sadece ‘ben vatanımı seviyorum’ demek değildir, vatanını en çok seven görevini en iyi şekilde yapandır” dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Ortaokulu 7/C sınıfı öğrencisi Irmak Yılmaz, “Çanakkale Ruhu” adlı şiirini okudu.

Cumhuriyet Ortaokulu Bilişim Teknolojileri öğretmeni Sait Muammer Kocaman tarafından hazırlanan 18 Mart Son Yoklama Gölge Oyunu sahnelendi.

Ödül töreninin ardından program son buldu.