Sinop’un Türkeli ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında şehitleri anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Türkeli’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde ’Milli Birlik Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. Saat 21.40’da Merkez Camii önünden başlayan yürüyüşte protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile kortej oluşturdu. Anma etkinlikleri, Merkez Camii önünde düzenlenen program ile devam etti. Şehitler için okunan Mevlid-i Şerif ve dua ile başlayan program, Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz ve Belediye Başkanı Veysel Şahin’in günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmayla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da naklen verildi. Havai fişek gösterilerinin ardından 15 Temmuz videolarının gösterimi ile devam eden programda, İlçe Müftülüğü ilahi grubu çeşitli ilahiler seslendirdi.

Programa Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Filiz, İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Yaşar, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.