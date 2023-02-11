Sinop’un Türkeli İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Günay Özçelik, tekrar başkan seçildi.

Sinop’un Türkeli İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Günay Özçelik, tekrar başkan seçildi.

Türkeli Sosyal Tesislerinde Ziraat Odası Başkanlığı Genel Kurulu düzenlendi. Düzenlenen genel kurulda konuşma yapan Türkeli Ziraat Odası Başkanı Günay Özçelik, “İlçemizdeki çiftçilerimizin arazilerinin dağınık ve parçalı oluşu, girdi maliyetlerinin yüksek oluşu çiftçilerimizi zorlamaktadır. Siz çiftçilerimizin tüm sıkıntılarını odamız bölge birliği toplantılarında sürekli dile getiriyor ve çeşitli çareler üretmeye azimle gayret gösteriyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha iyi sonuçlar bekliyoruz. ÇKS kayıtlarımız, her yılın Haziran ve Eylül ayları içerisinde yapılmakta iken, Tarım ve Orman Bakanlığımızın kararı ile 1 Eylül ve 31 Aralık tarihleri arasında yapılmaktadır. Ayrıca ÇKS kayıtlarında muhtar ve aza imzalarının kaldırıldığı müjdesini de buradan vermek istiyorum" dedi.

Yönetim ve denetim kurulu faaliyetlerinin okunup, ibra edilmesinin ardından seçim gündemine geçildi. Tek liste ile seçime giren Günay Özçelik, oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Başkanlığa tekrar seçilen Günay Özçelik, tebrikleri kabul edip, kendisini tekrar başkan olarak seçen delegelere ve üyelere teşekkür etti.