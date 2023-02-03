11 Ağustos afetinde yıkılan Türkeli Yılanlık Köprüsü’nün yapım çalışmaları devam ediyor. İnşaatı yüzde 75 oranında tamamlandı. Nisan ayına kadar hizmete açılması hedeflenen köprü, Türkeli ilçesindeki 18 köy yolunun bağlantısını sağlayacak.

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