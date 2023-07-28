Sinop’un Türkeli ilçesinde Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kestane ormanlarında ortaya çıkan ‘Gal arısı’ zararlısıyla mücadele devam ediyor.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, 2021 yılında Türkeli kestane ormanlarında görülmeyen başlanan ‘gal arısı’ zararlısıyla mücadelede, daha önce biyolojik mücadele olan “terminatör böcek” olarak adlandırılan ‘torymus sinensis’ adlı böceklerinin salımının ardından bu kez biyoteknik mücadele dahilinde feromon tuzaklar (sarı tuzak) asılmaya başlandı.

Gerçekleştirilen tüm mücadele yöntemleriyle ‘gal arısı’ zararlısını ormanlardan uzaklaştırarak zararlarını ortadan kaldırmayı hedeflenen çalışmalarla ilk etapta kestane ormanlarında deneme amaçlı 20 adet feromon tuzak asıldı. Feromon tuzaklar, ‘Gal arısı’ zararlısı ile mücadelede etkin rol oynamaya başladığı kanıtlandığında ise Türkeli kestane ormanlarının tamamında uygulamaya konulacağı bildirildi.