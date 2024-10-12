Türkeli Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Oyun Şenliği, ilçe stadyumunda gerçekleştirildi.

Şenlikte çocuklar, oyun alanlarına kurulan birçok eğlenceli etkinlikle keyifli vakit geçirirken hem öğrendi hem de sosyalleşme fırsatı buldu.

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yusuf Argın, şenliğin amacının sadece eğlendirmek değil, aynı zamanda çocukların gelişimlerine katkı sunmak olduğunu vurgulayarak, "Şenlikte çocuklar için bilişsel ve fiziksel gelişimi destekleyecek farklı oyunların yer alması, etkinliğimizi diğerlerinden ayıran önemli bir unsur. Burada, ekip çalışması, strateji geliştirme ve problem çözme becerilerini geliştiren oyunlarla çocukların yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağladık" dedi.

Veliler de çocuklarının böylesine zengin içerikli bir etkinlikte yer almasından duydukları memnuniyeti belirterek, organizasyonun devam etmesini temenni ettiler.