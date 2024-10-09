Türkeli Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Çocuk Oyunları Şenliği’nin 2.’si 11 Ekim’de gerçekleşecek.

Türkeli Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Yusuf Argın’ın, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı öğrencileri ile birlikte geçen yıl düzenlediği şenlik, hem dikkat çekti hem de olumlu dönüşlerle takdir topladı.

Daha önce birçok ilde çeşitli oyun şenlikleri gerçekleştirildi ancak bu şenliğin onlardan bir farkı var. Alışıla gelmiş şenliklerde "çuval yarışı, yağ satarım bal satarım" gibi geleneksel oyunlar yer alırken, bu şenlikte ise geleneksel oyunların yanı sıra daha çok çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak ve çocukları eğlendirerek öğretmeye yönlendirecek oyunlar bulunuyor. Bu şenlikte çocuklar, eğitici açık hava oyunları ile karşılaşacaklar.

11 Ekim Cuma günü düzenlenecek olan şenlik, Türkeli İlçe Huzur Dincel Stadı’nda iki bölüm halinde; ilki 10.00 ila 12.00 saatleri arasında, ikincisi 13.00 ila 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.