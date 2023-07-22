Sinop’un Türkeli ilçesindeki Kirazlı Bahçe Plajı, ilçe halkı, gurbetçiler ve tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden vatandaşların yanı sıra, gurbetten gelen çok sayıda vatandaş, plajlara akın ediyor. Yaklaşık köylerle birlikte 14 bin kişinin bulunduğu Türkeli’de, yaz aylarında nüfusun neredeyse yaklaşık 50-70 bin kişiyi bulması ile özellikle hafta sonları Kirazlı Bahçe Plajı dolup taşıyor. Plajda görevli 2 cankurtaran da muhtemel boğulma vakalarına karşı önlem alıyor.