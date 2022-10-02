Sinop’un Türkeli ilçesi Işıklı köyüne bağlı üç mahallesi, ilçe merkezine bağlanmak için yapılan halk oylamasında ’evet’ dedi.

Sinop’un Türkeli ilçesi Işıklı köyüne bağlı üç mahallesi, ilçe merkezine bağlanmak için yapılan halk oylamasında ’evet’ dedi.

İlçenin Işıklı köyüne bağlı Sahilkent, Değirmenönü ve Aşağıtarla Mahallelerinde yaşayan vatandaşların Türkeli ilçe merkezine bağlanma talebi nedeniyle, 2 Ekim Pazar günü halk oylaması yapıldı.

117 seçmenin bulunduğu mahallelerde yapılan halk oylamasında, Sahilkent Mahallesi’nde 16 hayır, 24 evet, Değirmenönü Mahallesi’nde 13 hayır, 14 evet ve Aşağıtarla Mahallesi’nde 9 hayır ve 19 evet oyu çıkarak toplamda 57 evet ve 38 hayır oyu çıktı.

Yapılan referandum ile üç mahallenin ilçe merkezine bağlanma talebi ekim ayı Türkeli Belediye Meclisince değerlendirilecek. Meclis tarafından onaylandığı takdirde, Işıklı köyüne bağlı olan üç mahalle, ilçe merkezine bağlı mahalle statüsüne geçmiş olacak.

Bilindiği üzere, 26 Haziran’da Gündoğdu köyü Yalı Küme Evleri mevkisinde de halk oylaması yapılmış, sandıktan ‘evet’ çıkmasının ardından Gündoğdu köyü Yalı Küme Evleri mevkisi Türkeli Belediye Meclisinin onayıyla ilçe merkezine bağlanmıştı.