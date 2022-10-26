DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim görmek için yurt dışından gelen yabancı öğrencilerin konakladığı Avni Akyol öğrenci yurdunda başlatılan proje ile öğrenciler Türkçe’yi daha hızlı öğrenmeye başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim görmek için yurt dışından gelen yabancı öğrencilerin konakladığı Avni Akyol öğrenci yurdunda başlatılan proje ile öğrenciler Türkçe’yi daha hızlı öğrenmeye başladı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında bulunan yabancı öğrencilere yönelik ‘yuvarlak masa’ projesi başlatıldı. Yurt müdürü Coşkun Zabunoğlu yönetiminde başlatılan proje çerçevesinde uluslararası öğrenim için Düzce’ye gelen yabancı öğrenciler ve Türk öğrenciler pratik konuşma konusunda egzersiz yapmaya başladı. Yabancı öğrenciler Türkçe’yi daha hızlı öğrendiği projenin devam edeceği belirtildi.