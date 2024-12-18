Turkcell’in yeni reklam kampanyasının yüzü, sevilen sanatçı Ata Demirer oldu. İlki 18 Aralık’ta yayınlanan reklam serisi, farklı sinema filmi türlerinden ilham alınarak hazırlandı.

Türkiye’nin önde gelen operatörlerinden ve teknoloji üreticilerinden Turkcell’in yeni reklam kampanyasının yüzü, başarılı sanatçı Ata Demirer oldu. Turkcell’in öncülük ettiği teknolojiler ile hayata geçirdiği ürün ve hizmetlerin her biri, ‘Bir Turkcell Yapımı’ üst başlığıyla farklı sinema filmi türlerinden ilham alınarak hazırlanan reklam filmleriyle anlatılacak. Reklam filmlerinin ilki 18 Aralık’ta televizyonlarda ve dijital mecralarda yayınlandı.

“Yeni reklam platformumuzun adı: Bir Turkcell Yapımı”

Turkcell’in hizmetleri gibi reklamlarıyla da çok konuşulan bir marka olduğunu ve yüzlerce başarılı reklam kampanyasına imza attığını hatırlatan Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, “Şirket olarak hizmet ve ürünlerimizde kaliteden asla ödün vermiyoruz. Öncü ve lider markaya yakışır yatırımlarımızla bunu sürdürüyoruz. Reklam filmlerimizde de aynı prensibi gözetiyoruz. 30. yılımızı kutladığımız 2024 boyunca, coşkumuzu birçok alanda müşterilerimizle paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sevilen, başarılı işleriyle dikkat çeken ve markamıza değer katacağına inandığımız isimlerle çalışıyoruz. Yolculuğumuza sevgili Kerem Bürsin’le başladık. Birlikte oldukça ses getiren kampanyalara imza atmaya devam ediyoruz. 30. yıl iletişimleri ile eş zamanlı olarak sevgili Ata Demirer ile de görüşmelerimizi başlatmıştık. Mart ayından bu yana Ata Demirer ile yapacağımız iletişimlerin de hazırlıklarını yürüttük. Ata Demirerli reklam platformumuzda heyecan verici bir iletişim serimiz olacak. Bu platformu şekillendirirken yıllardır severek izlenen farklı sinema filmi türlerinden yola çıktık. Bilim kurgudan maceraya, Yeşilçam filmlerinden süper kahraman yapımlarına kadar farklı türlerden ilham alarak hazırladığımız bu platformun adı ‘Bir Turkcell Yapımı’ oldu. Bu platformla yeni bir uygulama da başlatmış oluyoruz. Reklam filmlerimizin televizyonlarda yayınlanacak versiyonlarına ek olarak, YouTube kanalımızda ve sosyal medya mecralarında yayınlanacak uzun versiyonları olacak. İlk reklam filmimiz marcom ekibimiz ve ajansımızın özenli kreatif hazırlıkları, yapım ve post prodüksiyon kalitesi ve özellikle Ata Demirer’in müthiş performansı ile platformun sonraki filmlerini merak ettirecek nitelikte oldu” şeklinde konuştu.

İlk filmin konusu: Hız demek Turkcell demek

İlk filmin konusunun, ’Turkcell Hızı’ olduğunu belirten Murat Akgüç, “İnternette deneyimlediğimiz video, müzik gibi dosya boyutu yüksek içeriklerde tutarlı bir hıza sahip olmak, artık ekmek-su gibi vazgeçilmez bir ihtiyaç. Bu nedenle şirket olarak yapay zekâ destekli altyapımızla şebekemizi sürekli olarak takip ediyoruz. Kesinti riski tespit edildiği anda, internet hizmetinde bir aksama yaşanmadan önce gerekli mühendislik çalışmalarını ve hatta gerekli yatırımları yapıyoruz. Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan hız testlerinde, tutarlı internet hızının en yüksek olduğu operatör olarak öne çıkıyoruz” dedi.

Reklam filmlerinin ilki olan ve çekimleri 160 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen ’Hızın Kralı’ filminde 200’e yakın oyuncu ve figürasyon yer aldı. Yapım için 200’e yakın kostüm ve aksesuar hazırlandı.

“Sadece 43 milyonu aşkın abonemizin değil 85 milyonun hayatına dokunuyoruz”

Murat Akgüç sözlerini şöyle tamamladı: “Geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle, çok geniş bir yelpazedeki ürün ve hizmetlerimizle, sadece 43 milyonu aşkın abonemizin değil 85 milyon insanımızın hayatına dokunuyoruz. Bu sorumlulukla, ülkemiz ve insanımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Çok titiz bir çalışmanın ürünü olan yeni reklam kampanyamız da bu vizyonu en güzel şekilde yansıtıyor. Bu vesileyle bize her zaman destek olan Yönetim Kurulu Başkanımız Şenol Kazancı’ya, Genel Müdürümüz Ali Taha Koç’a ve emekleri ile iletişimlerimizi daha güçlü hale getiren tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”