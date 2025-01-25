Turkcell, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan yatırımcıların büyük ilgisiyle gerçekleştirdiği çift dilim Eurobond ihracıyla 1 milyar dolarlık fon sağladı. Bu ihraç, Turkcell’in tarihindeki en büyük tahvil ihracı olmasının yanı sıra 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tahvil ihracı olma özelliğini de taşıyor.

Turkcell, çift dilim Eurobond ihracı ile toplamda 1 milyar dolar fon sağladı. İhraç kapsamında, 500 milyon dolar değerinde 5 yıllık geleneksel tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil, yatırımcıların ilgisine sunuldu. 5 yıllık tahvil yüzde 7,45 faiz oranıyla fiyatlanırken, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil yüzde 7,65 faiz oranıyla yatırımcı buldu. Turkcell, 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tahvil ihracı için Londra’da yapılan yatırımcı görüşmeleri kapsamında 60’tan fazla yatırımcı ile görüşerek her iki dilimde de yatırımcılardan yoğun talep aldı.

“Başarılı ihraç, Turkcell ve Türkiye’ye olan güvenin en büyük göstergesi”

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: “Turkcell olarak, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ilk sürdürülebilir tahvil ihracı ile ortaya koyduk. 2018 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirdiğimiz çift dilim Eurobond ihracımız yoğun rekabete karşın yatırımcılardan ilgi görerek hem şirketimizin finansal gücünü yansıttı hem de uluslararası yatırımcıların bize duyduğu güveni bir kez daha gösterdi. Tahvil ihracımızdan elde ettiğimiz fon, dijital altyapımızı güçlendirmek ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için önemli bir fırsat sunacak. Teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla değer oluşturmaya ve sürdürülebilirlik projelerimizle öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, ülkemizin teknolojiyi yalnızca tüketen değil üreten bir konumda yer alması. Bu başarılı ihraç hem şirketimize hem de Türkiye’ye olan güvenin en büyük göstergesi. Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz. İhraç sürecinde katkı sağlayan tüm iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”

Turkcell, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ortaya koydu

Yapılan açıklamaya göre; Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç etti. Turkcell’in dijital dönüşüm stratejileri, sağlam finansal yapısı ve operasyonel göstergelerdeki başarılı sonuçları, yatırımcıların yoğun ilgi göstermesine katkı sağlayan unsurlar arasında yer aldı. Tahvil kapsamında Turkcell, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) taahhütlerini uluslararası yatırımcılara sundu. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, dönüşüm ekonomisi ve sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı proje ve yatırımları, uzun vadeli uluslararası sürdürülebilir finansman ile destekleyerek bu konudaki kararlılığını ortaya koydu.

İhraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi önde gelen uluslararası finans kuruluşları yer aldı.