Turkcell’in ‘Geleceği Yazanlar’ projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye’de geçen yıl hayata geçirdiği ‘Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ mesleki eğitim programının yeni dönem başvuruları başladı. Türkiye’nin nitelikli iş gücüne katkı sağlayan programda üniversite son sınıf, yeni mezun, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve yazılım alanında kariyer hedefleyen gençlere; yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve Turkcell’in yazılım şirketi Atmosware’de istihdam imkânı sunuluyor. Başvurular 4 Kasım’a kadar devam edecek.

Turkcell’in ‘Geleceği Yazanlar’ projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye’de geçen yıl hayata geçirdiği ‘Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ mesleki eğitim programının yeni dönem başvuruları başladı. Türkiye’nin nitelikli iş gücüne katkı sağlayan programda üniversite son sınıf, yeni mezun, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve yazılım alanında kariyer hedefleyen gençlere; yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve Turkcell’in yazılım şirketi Atmosware’de istihdam imkânı sunuluyor. Başvurular 4 Kasım’a kadar devam edecek.

Turkcell, Türkiye’nin nitelikli iş gücüne katkıda bulunmaya, yazılım alanında eğitim ve istihdam seferberliğine devam ediyor. Turkcell ‘Geleceği Yazanlar’ projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile geçen yıl başlattığı ‘Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ programının bu yıl ikincisini düzenliyor. Program üniversite dördüncü sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yeni mezunlara yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve istihdam imkânı sağlıyor. Yazılım alanında kariyer hedefleyen gençlerin, yazılım dünyasına hazırlanması, kodlama alanında yüksek yetkinliklere sahip olması ve bu sayede yerli yazılım ekosistemine nitelikli iş gücünün kazandırılması amaçlanıyor.

Turkcell’in farklı şirketlerinde çalışma fırsatı

Geleceği Yazanlar projesi kapsamında sürdürülen ‘Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ programını ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç yazılımcılar, Turkcell’in yazılım şirketi Atmosware’de çalışma fırsatına sahip oluyor. Katılımcılar ayrıca eğitim sonunda hak kazanacakları mesleki yeterlilik sertifikalarıyla farklı şirketlerde de istihdam konusunda avantaj elde ediyor.

“Gençlerimize teknoloji alanında kariyer fırsatları sunmaya devam ediyoruz”

Atmosware Genel Müdürü Atilla Yıldız, “Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile başlattığımız Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım Geleceğe Yazılım projesi ile hem ülkemizin hem de Turkcell’in yazılımcı alanındaki ihtiyacını karşılayabilmek için somut ve önemli bir adım atmıştık. Projenin istihdam noktasında çok güzel etkileri ve ekosisteme pozitif yansımaları oldu. Gençlerimize istihdamın kapılarını açan, yüksekokul seviyesinde bir mesleki eğitim ve sertifikasyon programı olmasının yanı sıra Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan programa geçtiğimiz yıl oldukça yüksek bir başvuru aldık. Bu başvurular içinden 210 kişi eğitim programına katılmaya hak kazandı. Eğitime katılan ve başarı ile tamamlayan yaklaşık 170 kişi ise istihdam edildi. Diğer katılımcılar ise Türkiye’nin yazılımcı ekosistemine kazandırıldı. Turkcell olarak, ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda üstlendiğimiz öncü ve etkin rolümüzle gençlerimize teknoloji alanında kariyer fırsatı sunmaya devam ediyoruz. Programa bu yıl daha yüksek bir başvuru bekliyoruz. Bu projede birlikte çalışma fırsatı ve önceliği tanıdıkları için Milli Eğitim Bakanımıza ve Bakanlığımıza bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.

MEB’den katılımcılara ücret desteği

Bu yıl programın kapsamı ve desteği de genişletildi. Program boyunca katılımcılara, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da ücret desteği sağlanacak. Turkcell Akademi tarafından hazırlanan programa başvurusu kabul edilen katılımcılara ‘Geleceği Yazanlar Platformu’ üzerinden ücretsiz online eğitimler verilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar sonrasında test ve mülakatlardan oluşan bir değerlendirme sürecine girecek. Bu aşamayı da geçenler, alanında uzman eğitmenlerden alacakları 6 aylık bir eğitim ve gelişim programına katılacak, projeler ve ödevlerin yanı sıra kişisel gelişim desteği ve Turkcell Atmosware’in deneyimli yazılımcılarının birebir mentorluk desteği ile dolu bir bootcamp programına alınacak. Programı başarı ile tamamlayan katılımcılar Turkcell Grup Şirketlerde alacakları iş başı eğitimi ile de teorik bilgilerini gerçek uygulamalar üzerinde deneyimleme fırsatına sahip olacaklar. Bootcamp programında eğitim, gelişim ve istihdam imkânı sunulacak beş farklı odak alanı ise şunlar: Swift ile IOS Uygulama Geliştirme, Kotlin ile Android Uygulama Geliştirme, Java Programlama, Net Programlama, Front-End Programlama.

Programa, gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gelecegi-yazanlar linki üzerinden başvuru yapılacak. Başvurular 4 Kasım’a kadar sürecek.