Turkcell’in 30. yıl kutlamaları kapsamında başlattığı çekiliş kampanyası yoğun ilgiyle devam ediyor. Tüm Turkcell’lilerin katılabildiği kampanya için başvurular, Turkcell mağazalarından yapılıyor.

Turkcell’in 30. yılını müşterileriyle birlikte kutlamak için başlattığı çekiliş kampanyası devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre; çekiliş kampanyası kapsamında, 3 adet Togg, 5 motosiklet, 3 telefon, 30 oyun konsolu, 30 elektrikli scooter, 200 akıllı tablet ve 30 oyun bilgisayarı gibi ödüller, Turkcell’lileri ve Turkcell ailesine yeni katılacak müşterileri bekliyor.

Çekilişe katılmak için mağazalarda yer alan kampanya katılım ekranından ad - soyad, telefon numarası, il ve ilçe bilgilerini doldurmaları yeterli oluyor. Başvuruları 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek olan çekilişte her gün yeni bir çekiliş hakkı sağlanacak.

“30’uncu yaşımızı Turkcell’lilerle kutluyoruz”

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, kampanyanın gördüğü ilgiden çok memnun olduklarını belirterek şöyle dedi: “Turkcell olarak, tam 30 yıldır müşterilerimizden aldığımız güç ve destekle sürdürdüğümüz başarılı yolculuğumuzu, yine müşterilerimizle birlikte kutlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizim için anlamı çok büyük olan bu yılda, tüm Turkcell’lilere teşekkürlerimizi sunmak, Turkcell ailesine yeni katılacak müşterilerimize merhaba demek ve birlikte geçirdiğimiz 30 yılın bizler için taşıdığı değeri paylaşmak için kapsamlı bir çekiliş kampanyası düzenledik. Kampanyamız büyük bir ilgi gördü. 15 Aralık’a kadar tüm müşterilerimizi, heyecanımıza ortak olmaları ve büyük 30’uncu yıl çekilişimize katılmaları için Turkcell mağazalarına davet ediyorum.”