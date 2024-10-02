5G teknolojisi için hazırlık ve yatırımlarına aralıksız devam eden Turkcell, Adana’da bu yıl 7’nci kez düzenlenen TEKNOFEST kapsamında, çarpıcı bir demo gösterimine imza attı. Gebze’deki ekskavatör, Adana’daki Turkcell standından 5G ile kontrol edildi.

Etkinliğin açılış gününde gerçekleştirilen demo etkinliğinde, Kocaeli - Gebze’de Turkcell’in 5G’si ile bağlantılı bir ekskavatör, etkinlik alanındaki Turkcell standından yine 5G teknolojisi ile uzaktan kontrol edildi. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "TEKNOFEST gibi büyük etkinlikler, en yeni teknolojilerin sunduğu potansiyeli sergilemek için en doğru adres. 30’uncu yılımızda gerçekleştirdiğimiz bu başarılı demo bir kez daha gösterdi ki Turkcell, teknolojinin olduğu her yerde var. Türkiye için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl 2-6 Ekim arasında Adana’da gerçekleşen, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in açılış gününde Turkcell tarafından düzenlenen 5G etkinliği büyük ilgi gördü. Kuş uçuşu 667 kilometre mesafedeki ekskavatör, Turkcell’in 5G standındaki operatör tarafından başarıyla kontrol edildi. Gösterim, ziyaretçilere açık şekilde, canlı ve gerçek zamanlı olarak gerçekleştirildi.

TEKNOFEST’teki bu dikkat çekici gösterim, 5G’nin düşük gecikme süresi ve yüksek eşzamanlılık yeteneği sayesinde, makineler arası iletişimin geldiği noktayı da gözler önüne serdi. 5G ile uzak mesafelerde dahi aynı anda birçok cihazın sorunsuz bir şekilde kontrol edilebilmesi, birçok endüstride operasyonel verimliliği ve esnekliği artırıyor.

Dr. Ali Taha Koç yaptığı açıklamada, 5G’nin eğitim, sağlık, ulaşım ve üretim sanayisi başta olmak üzere birçok sektörde devrim niteliğinde dönüşümler sağlayacağını belirtti. Koç, "Turkcell olarak 5G’ye geçiş için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Teknik altyapımızı yeni nesil teknolojiye uygun hale getirdik ve Türkiye’nin teknoloji üreten ülkeler arasında yer alması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye’nin teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bir ülke olması gerektiğine vurgu yapan Koç, şöyle konuştu: "Yeni nesil 5G teknolojisi, yakın gelecekte birçok sektörde köklü dönüşümleri tetikleyecek. Biz de Turkcell olarak hem mobil hem fiber şebekelerimizde bu yeni nesil teknolojilere yönelik yatırımlarımıza yön veriyoruz. Regülasyon süreci tamamlandığında, 5G’de de en iyi ve en güvenilir hizmeti sunarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik edeceğiz."

"TEKNOFEST en doğru adres"

Dr. Koç ayrıca, 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız, kapasite ve verimliliğin Türkiye’nin teknoloji ekosistemine önemli katkılar sunacağını belirterek, "TEKNOFEST’in en büyük paydaşlarından birisi olan Turkcell olarak, yeni teknolojilerimizi anlatacağımız en önemli platformlardan birisi TEKNOFEST’tir. Burada Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Uçtan uca 5G teknolojisinin hayatımızı nasıl etkileyeceğini vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Arkamızda gördüğünüz operatörün kullandığı iş makinesi şanda burada değil. Bu iş makinesi Gebze’de. Buradan yaklaşık 800 km uzaklıktaki bir iş makinesini birebir kullanabiliyor. Çünkü orada da 5G altyapısı var. Biz buraya da 5G altyapısı kurduk. Bu alt yapı sayesinde çok kısa mesafede düşük gecikmelerle verileri taşıyabiliyoruz" dedi.

2026 yılında vatandaşlar kullanabilecek

5G teknolojisine 2026 yılında vatandaşların erişebileceğini ifade eden Koç, "5G teknolojisi 2026 yılında tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 5G, Türkiye’nin en gelişmiş yeni nesil kablosuz ağ teknolojisidir. Bu teknolojiyle yüksek kapasite, yüksek hız ve aynı zamanda uçtan uca çok düşük gecikmeler hayatımıza girmiş olacak. Bu bize uzaktan iş makinesi kullanmayı, doktorların uzaktan ameliyat yapabilmesi, vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştıracak servislere imkân sağlayacak. Buradan 800 km uzaklıktaki Gebze’ye olan gecikme, göz kırpmamızın onda biri kadar olan bir gecikme ile tüm veriler buradan Gebze’ye gidiyor, Gebze’den de tekrar Adana’ya dönüyor" şeklinde konuştu.

5G’ye hazır olduklarını vurgulayan Dr. Koç, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "2G-3G-4G’de olduğu gibi 5G geldiği zamanda en iyi hizmeti Turkcell olarak biz vereceğiz. Demo gösteriminin yapıldığı açık hava laboratuvarının 5G hizmetini Turkcell sağlıyor. Demo gösteriminde uzaktan başarıyla kontrol edilen iş makinesinin bulunduğu, TÜBİTAK’ın Gebze Yerleşkesinde bulunan açık hava laboratuvarı, otonom ve bağlantılı iş makinelerinin çeşitli senaryolarda gerçek saha koşullarında nasıl hareket ettiklerini ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiklerini incelemek amacıyla kurulan bir test ortamı olma özelliğini taşıyor. Söz konusu test ortamında 5G servisi Turkcell tarafından sağlanıyor. Diğer taraftan, yerli-milli teknolojilerin geliştirilmesine öncülük eden Turkcell, bu çalışmada yerli telekomünikasyon teknolojileri üreticisi i2i Systems’in geliştirdiği 5G çekirdek şebekesini kullanmaktadır."