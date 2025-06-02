Turkcell, müşterilerin aylık paketlerinden artan internet, dakika ve SMS’leri puana dönüştüren yeni uygulamasını tanıttı.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji markalarından Turkcell, müşterilerin aylık paketlerinden artan internet, dakika ve SMS’leri puana dönüştüren yeni uygulamasını tanıttı. Turkcell müşterilerinin, fatura kesim tarihinde paketlerinden artan internet, dakika ve SMS’leri puana dönüşerek "Tumbara" ismi verilen kişiye özel dijital bir kumbarada birikiyor. Turkcell’liler diledikleri zaman, biriken puanlarla Turkcell uygulamasındaki Tumbara kataloğundan istedikleri günlük/haftalık internet, dakika, SMS paketleri, yurtdışı paketleri gibi hediyeleri seçerek kullanma imkânına sahip olacaklar.

Yapılan açıklamaya göre; kullanılmayan her MB/DK/SMS karşılığının 1 puan olduğu Tumbara’nın lansmanı kapsamında, ilk ay servisi aktif hale getiren aboneler 15 bin hediye puan kazanıyor. Bunun yanı sıra müşterilerin doğum günleri ve Turkcell’e katılım yıldönümlerinde 30 bin puan daha kazanma fırsatı da kampanyada yer alıyor. Kullanıcıların Turkcell’li oldukları toplam yıla göre de ek puanlar hediye edilecek.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç yeni uygulamayla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Turkcell olarak müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarıyla her zaman yakından ilgileniyor ve ‘Turkcell Çözer’ anlayışıyla çözümler üretiyoruz. Yenilikçi bir uygulama olan ‘Tumbara’ servisi, müşterilerimizin paketlerinden kalan GB, SMS ve dakikalarını değere dönüştürerek hem tasarruf hem de verimlilik sağlıyor. Turkcell’liler Tumbara’da her ay fatura kesiminden itibaren biriken puanları ile diledikleri zaman günlük ya da haftalık internet, yurt dışı paketi ya da SMS, dakika paketi gibi seçenekler arasından istedikleri hediyeyi alabiliyorlar. Tamamen ücretsiz ‘Tumbara’ için müşterilerimizin tek yapması gereken Turkcell uygulaması üzerinden servisi aktive etmek. İlk aşamada bireysel faturalı müşterilerimize açık olan bu servis, çok yakın zamanda kurumsal müşterilerimiz için de kullanıma açılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de hayatı kolaylaştıran çözümlerimizle Turkcell’lilerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Ata Demirer’den "Tumbara"ya özel reklam filmi

Reklam filmi, paketinden kalanların ay sonunda silinmesini dert eden müşterilerin beklentileri üzerinden somut bir iç görüyle hazırlandı. Filmde Ata Demirer’in canlandırdığı karakter, ay sonunda yanan GB’larıyla ilgili duygularını "Allahım Neydi Günahım" şarkısıyla anlatıyor. 80’ler dönemindeki arabesk filmlerinden esintiler taşıyan reklamda Ata Demirer, özel makyaj teknikleriyle dönem sanatçılarını anımsatan bir karaktere büründü. Ata Demirer reklam filminde yer alan sözü ve bestesi Kayahan’a ait olan şarkıyı Taşkın Sabah yönetiminde seslendirdi.