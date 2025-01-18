Özel yetenekli öğrencileri 9 yıldır teknolojiyle buluşturmaya devam eden Turkcell Zekâ Gücü Projesi’nin 2025 yılında faaliyete geçecek sınıflarından ilki, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hizmete açıldı.

Turkcell’in Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği, özel yetenekli çocukları ve gençleri geleceğin dünyasına hazırlamayı amaçlayan ‘Zekâ Gücü’ projesinin yeni sınıfı, Kahramanmaraş Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde açıldı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zekâ Gücü Teknoloji Sınıfı’nın açılışına, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililer de katıldı.

Açılışa, ara tatile girdikleri için karneleri ile katılan öğrencilere karne hediyesi olarak robotik ve kodlama proje setleri verildi. Elbistan BİLSEM öğrencileri, Turkcell’in yeni karakteri Teknocan’ın maskotuyla eğlendi.

2016’dan bu yana her sene 66 binden fazla öğrenci Zekâ Gücü sınıflarını kullandı

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Zekâ Gücü Teknoloji Sınıfı’nın açılışında çocukların karne heyecanını paylaşan ve onlarla sohbet eden Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi: “2016 yılında başlayan proje kapsamında, bugüne dek Türkiye’nin 55 şehrinde, 87 Zekâ Gücü sınıfını hizmete açtık. Her sene 66 binden fazla öğrenciye ulaşıyoruz. 2025’te hizmet verecek sınıflardan ilkinin açılışını yaptık. Sınıflarımızı artırmaya devam edeceğiz. Zekâ Gücü projemiz, çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten, farkındalığı yüksek bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlıyor. Özel beceri ve ilgi alanlarına göre seçilen çocuklarımızın ve gençlerimizin, yapay zekâ, robotik kodlama, akıllı ev, bulut teknolojileri ve uzay bilimleri gibi birçok alanda eğitim almalarını, aynı zamanda dijital okuryazar olmalarını ve geleceğin dünyasına hazırlanmalarını sağlıyoruz. Karne heyecanının yaşandığı gün, Elbistan BİLSEM’de teknoloji üreten öğrencilerimizle bir araya gelmenin coşkusunu yaşadım. Bu vesileyle, ülkemizin geleceği olan sevgili öğrencilere güzel bir yarıyıl tatili diliyorum.”

Birleşmiş Milletler’in örnek gösterdiği proje

Turkcell Zekâ Gücü Projesi’nin, Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından Birleşmiş Milletler’de sunulan “SDG (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) Etki Değerlendirmesi” raporunda, sosyal etki analizi alanında en iyi örnek proje gösterildiğini hatırlatan Koç, “Turkcell’in Zekâ Gücü sınıflarında eğitim gören öğrenciler, bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda 400’den fazla ödül ve şampiyonluk kazandı. Onların başarıları bizleri hem gururlandırıyor hem de motive ediyor. Deprem bölgesinde, Kahramanmaraş da dahil olmak üzere 10 ilde 13 Zekâ Gücü sınıfımız mevcut. Dizüstü bilgisayarlar, tabletler, 3D yazıcı, Raspberry Pi kitleri, yapay zekâ ve sensör kitleri ve Arduino proje setleri gibi her türlü teknolojik donanıma sahip Zekâ Gücü sınıflarında, geleceğe ve ülkemizin yarınlarına yön verecek nesiller yetişiyor. Zekâ Gücü ve diğer sosyal fayda projelerimizle Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Projenin sosyal etkisi de ölçüldü

2024 yılında projenin sosyal etkisi de ölçüldü. Zekâ Gücü sınıflarından yararlanan öğrenci ve öğretmenlerin yaşadıkları değişimleri anlamak ve projenin etkisini artırmak için, dünyada yaygın kullanılan sosyal etki analizi SROI (Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü) metodolojisiyle;

Zekâ Gücü sınıflarında eğitim alan öğrencilerin yüzde 84’ünün özgüven ve akademik performansında, yüzde 83’ünün merak düzeyinde, yüzde 82’sinin ise teknolojiye yönelik farkındalık ve ilgi seviyesinde artış görüldü.

Proje, eğitim veren öğretmenlerin yüzde 88’inin profesyonel gelişimine olumlu katkı sağladı.