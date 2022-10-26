Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke olması vizyonu doğrultusundaki faaliyetlerine devam eden Turkcell, karasal olmayan şebekelerin geliştirilmesi konusunda ASELSAN ile mutabakat imzaladı. İş birliği kapsamında elde edilecek çıktıların, kablosuz haberleşme teknolojilerinin farklı uydu sistemleriyle kesintisiz entegrasyonu üzerine yapılacak standartlaşma ve ürünleşme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke olması vizyonu doğrultusundaki faaliyetlerine devam eden Turkcell, karasal olmayan şebekelerin geliştirilmesi konusunda ASELSAN ile mutabakat imzaladı. İş birliği kapsamında elde edilecek çıktıların, kablosuz haberleşme teknolojilerinin farklı uydu sistemleriyle kesintisiz entegrasyonu üzerine yapılacak standartlaşma ve ürünleşme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye’de dijitalleşmeye öncülük eden şirketlerden biri olan Turkcell, geleceğin teknolojilerinde aktif rolünü sürdürmek amacıyla yerli yazılım veya ürünler geliştiren sektör paydaşlarıyla yeni iş birlikleri geliştirmeye devam ediyor. Bu sayede ülkemizdeki milli teknoloji ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen operatör, karasal olmayan şebekeler konusunda ASELSAN ile mutabakat imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, Turkcell ile ASELSAN’daki iş birliği kapsamında düşük ve orta yörünge uydular üzerinde kullanılabilecek yeni nesil haberleşme teknolojileri ile karasal şebekelerin entegrasyonuna yönelik ortak çalışmaların geliştirilmesi amaçlanıyor. Teknoloji alanındaki iki öncü kurum arasında imzalanan mutabakatın, karasal olmayan şebekeler alanındaki ortak faaliyetlere zemin oluşturmanın yanı sıra kablosuz haberleşme teknolojilerinin uydu sistemleriyle entegrasyonu üzerine yapılan standartlaşma ve ürünleşme çalışmalarına da katkı sağlanması hedefleniyor.

“ASELSAN ile karasal olmayan şebekelere yönelik ortak çalışmalarda yer alacağız”

Saha Expo 2022’de düzenlenen imza töreninde iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Turkcell Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, “Türkiye’nin sadece teknoloji tüketen değil, aynı zamanda bu alanda katma değer üreten bir ülke olması yolunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Etkileşimde olduğumuz stratejik paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda bin 200’den fazla Ar-Ge çalışanımızla inovasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda yerli ve milli yazılım ve ürünler geliştiren firmalarla yaptığımız iş birlikleri sayesinde bir yandan ülkemizdeki teknoloji ekosisteminin gelişmesine katkı sağlarken, diğer yandan geleceğin Türkiye’sine hep birlikte hazırlanıyoruz” dedi.

Uydular aracılığıyla haberleşme eksenli çalışmaların dünyada giderek arttığını belirten Demir, “Teknolojinin her alanında olduğu gibi iletişim teknolojileri de hızla gelişmeye devam ediyor. Uydular, artık cep telefonuna doğrudan bağlanacak şekilde hizmet sunabiliyor. Bu bağlamda düşük ve orta yörüngeli uydular, dünya genelinde yoğun bir şekilde gündeme geliyor. Özellikle düşük yörüngeli (LEO) uydular aracılığıyla haberleşmenin tüm yeryüzünü kapsayarak havada, karada ve denizlerde kesintisiz hizmet vermesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Turkcell’in de Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’nün bünyesindeki Üçüncü Nesil Mobil İletişim Ortaklık Projesi’ndeki (3GPP) standartlaşma çalışmalarına katkı verdiği karasal olmayan şebekeler (NTN) konusunun, yakın gelecekte haberleşme sektöründe küresel ölçekte büyük bir dönüşüm oluşturacağı düşünülüyor. Nitelikli mühendislik kadrosuna sahip milli teknoloji firması ASELSAN ile bu konuyla ilgili bir mutabakata vardığımız için gururluyuz. Mutabakat kapsamında, ASELSAN ile karasal olmayan şebekelere yönelik ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunun bayrak taşıyıcısı olarak, geleceğin teknolojilerinde aktif rol üstlenmek için önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza ve iş birliklerine hız kesmeden devam edeceğiz.”

"Yeni teknolojiler köklü değişiklikler getirecek"

Yapılan iş birliğiyle ilgili değerlendirmede bulunan ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman da şunları söyledi: “Özellikle 5G ve ötesi teknolojilerin beraberinde getireceği karasal olmayan ağlar uygulamalarının hem pazar olarak önemli bir yer edineceği hem de mevcut altyapılarda köklü bir değişikliğe yol açacağını düşünüyoruz. Bu noktada alçak yörünge uyduları üzerinden altyapı kuran önemli teknoloji firmalarının çalışmaları her geçen gün gündeme daha çok geliyor. ‘Yeni Uzay’ ya da ‘Uzay 4.0’, hangi ismi verirsek verelim, dünyada başlayan bu yeni yarışta haberleşme, navigasyon ve yer gözlem uygulamaları için yeni fırsatlar ve imkanlar öne çıkmaktadır. Gerek Türkiye gerekse dünya için yeni bir gelişme olan ve haberleşme sektöründe yeni kırılımların yaşanması beklenen bu alanı, biz, bir fırsat olarak görüyoruz.”

Şirket olarak Türkiye için birçok alanda teknolojik çözümler geliştirdiklerini belirten Mustafa Yaman, “Denizaltı platformlarından İHA platformlarına kadar uydu haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması için sunduğumuz yüksek nitelikli milli ürün ve çözümlerle Türkiye’deki uydu-uzay ekosistemine önemli katkılarda bulunmaktayız. Operatör ile başlatmış olduğumuz iş birliği görüşmelerinin karşılıklı iyi niyet ve samimiyet çerçevesinde bir mutabakat muhtırasına dönüşmüş olmasından ve bu alanda yapacağımız geliştirme projelerinde kendileriyle birlikte çalışmalar yürütecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.