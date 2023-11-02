Açık hava sahnesi Turkcell Vadi’de sezon tamamlandı. Açık hava sahnesinde 3 yıldır “Eğlencenin Yaz Hali” sloganıyla 150 etkinlik düzenlendi. Bu süreçte aralarında uluslararası ünlü isimler de olmak üzere 1000’e yakın sanatçı ve 500 bin izleyici ağırlandı.

Kültür-sanata verdiği desteklerle öne çıkan Turkcell, 3 yıl boyunca yaz aylarında sanat, müzik ve eğlencenin coşkusunu Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi’nde izleyicilerle buluşturdu.

‘Eğlencenin Yaz Hali’

3 yıldır İstanbul’un kültür-sanat hayatına renk katan Turkcell Vadi’de ‘Eğlencenin Yaz Hali’ sloganıyla bugüne kadar 1000’e yakın yerli ve yabancı sanatçı sahne aldı. 2008’den beri yapılan ve sanatseverler için bir yaz klasiğine dönüşen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri de 2021 yılından bu yana Turkcell Vadi’de gerçekleştirildi. 3 yıldır yapılan etkinlikleri 500 bin izleyici takip etti.

“İnsanların sosyal hayatlarına da dokunuyoruz”

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Turkcell olarak kültür sanat alanında birçok etkinlik aracılığıyla insanların sosyal hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz. Son üç yıldır bu alanda verdiğimiz desteğin en güzel örneklerinden biri de Turkcell Vadi oldu. Kültür-sanat etkinliklerinde örnek olan Turkcell Vadi’de sanatta da kimseyi geride bırakmadan, engelli bireyleri de unutmayarak kültürel faaliyetlerden faydalanmalarını sağlayacak çalışmalara liderlik ettik. Bu vesileyle yarım milyon insana dokunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Turkcell’liler indirimli izledi

Açık hava sahnesinde 3 yıldır devam eden etkinlikler serisinde operatör, müşterilerini unutmadı. 100 binden fazla Turkcell’li etkinliklerde hayatın her alanında ayrıcalıklar sunan Platinum ve dijital müzik platformu fizy sayesinde indirimli biletlerden ve ayrıcalıklardan faydalandı.

Engelsiz ve sürdürülebilirlik odaklı bir etkinlik alanı

Türkiye’nin ödüllü açık hava sahnesi Turkcell Vadi’de engelli bireylere özel hizmetler de sunuldu. Tekerlekli sandalye hizmeti ve görme engelli bireyler için sahne önünde özel alanlar oluşturuldu. Sürdürülebilir bir mekân anlayışı ve toplumsal fayda amacıyla alandaki geri dönüşüm otomatında e-atıklar toplandı. Turkcell Vadi’de yaz boyunca geri dönüşüm kutularında toplanan elektronik atıkların dönüşümünden elde edilen gelir, çocukların eğitimi için bağışlandı.

IPRA’dan 3 ödül kazandı

Açık hava sahnesi, geçtiğimiz dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards’ta tek projeyle 3 altın ödül birden kazandı. Dünya çapında birçok projenin yarıştığı ödül programında Turkcell Vadi; etkinlik kategorisi, sanat ve iletişim kategorisi ile sponsorluk kategorisinde ödüle layık görüldü.