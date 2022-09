Platinum ve Platinum Black müşterileri, 30 Eylül’e kadar farklı kategorilerde seçilmiş filmleri, Turkcell Platinum Park’taki Platinum Açık Hava Sineması’nda ücretsiz izleyebilecek.

Turkcell Platinum, etkinliklerine Platinum Açık Hava Sineması ile devam ediyor. Platinum ve Platinum Black müşterileri, 30 Eylül’e kadar Turkcell Platinum Park’ta birbirinden farklı filmlerle doğayla iç içe açık havada sinema izleyebilecek. Ay boyunca sürecek etkinlikte müşteriler, hafta içi her akşam saat 20.30’da gösterilecek filmleri ücretsiz izleyebilecek.

8 farklı film sinemaseverlerle buluşacak

Yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül’de Emma Stone’un başrolde olduğu ‘Disney’s Cruella’ ile başlayıp bilimkurgu filmi ‘Dune: Çöl Gezegeni’ ile sona erecek. Toplamda 8 farklı film sinemaseverlerle buluşacak. Platinum ve Platinum Black müşterileri, telefon numaraları ve Platinum uygulamasından alacakları platinumacikhavasinemasi.com üzerinden uygun olan gösterime 2 kişilik rezervasyon yapabilecek. Sinemaseverler, gösterim başına patlamış mısır ve soft içecek ikramından da faydalanabilecek.

Açık hava sineması etkinlik programı şöyle açıklandı:

7, 19, 28 Eylül Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar (King Richard)

8, 16, 30 Eylül Dune: Çöl Gezegeni (It Begins: Dune)

9, 20 Eylül Gerçek Kahraman (Free Guy)

12, 21, 29 Eylül Eternals

13, 23 Eylül Fransız Postası (The French Dispatch)

14, 22 Eylül Kabus Sokağı (Nightmare Alley)

15, 27 Eylül Disney’s Cruella

26 Eylül Vahşetin Çağrısı (The Call of the Wild)