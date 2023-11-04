Turkcell Platinum Offroad Challenge, 4’üncü kez İstanbul’da gerçekleşti. Turkcell Platinum Park’da yapılan etkinlik, 12 takımın şampiyonluk yarışına sahne oldu.

Turkcell Platinum Park, 4’üncü kez offroad tutkunlarını bir araya getirdi. İstanbul’un merkezinde düzenlenen ve 2018’den bu yana offroad severlere heyecan yaşatan etkinlikte bu yıl 12 takım birincilik için mücadele etti. Turkcell Platinum Offroad Challenge’ta takımlar, 3 etapta farklı istasyonlardaki engelleri aşmaya çalıştı. Yarışın galibi, en hızlı değil, en az hatayı yapan takım oldu. Ekipler, şu engelleri aştılar: Bozuk Zemin İstasyonu, iki farklı açıdaki Yanal Geçiş İstasyonu, Vibrasyon İstasyonu, Likit Zemin İstasyonu, Denge İstasyonu, iki farklı açıdaki Yükselti ve Eğim İstasyonu ve Kaya Geçişi İstasyonu.

Türk ralli pilotu ve ünlü YouTuber Doğan Kabak, bu sene Turkcell Platinum Offroad Challenge’ta yorumcu olarak yer aldı. Otomobil deneyimine ve yarışlara olan ilgisiyle tanınan Kabak, mücadeleyi yorumladı.

“Bu tarz etkililiklerin sevildiğini görmek çok güzel”

Bu sene de bu etklinliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Alper Ergenekon, “Bugün burada 12 takım ralli yeteneklerini sergiledi. Bu tarz etkinliliklerin sevildiğini görmek çok güzel. Zaman içerisinde bu etkinliğin çok güzel tepkiler aldığını ve katılımın da arttığını görüyoruz. Bu durum ilerisi için de bizi destekliyor. Burası mekan olarak doğa ve yeşilin olduğu bir yer. Gün içinde güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Turkcell olarak bu tür etkinliklere destekler veriyoruz. Burada okçuluk, offroad, yeme-içme gibi olanaklar sağlıyoruz” diye konuştu.