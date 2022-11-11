Turkcell Platinum Park’ın ev sahipliğinde ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Turkcell Platinum Off-Road Challenge, üçüncü kez İstanbul’un kalbinde off-road heyecanını yaşatmaya hazırlanıyor.

Turkcell Platinum Park’ın ev sahipliğinde ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Turkcell Platinum Off-Road Challenge, üçüncü kez İstanbul’un kalbinde off-road heyecanını yaşatmaya hazırlanıyor.

Turkcell Platinum Park, üçüncü kez off-road tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. İstanbul’un kalbinde yer alan alanda düzenlenecek etkinlik, 12 Kasım Cumartesi günü off-road severlere büyük bir heyecan yaşatacak. İlki 2018’de gerçekleştirilen Off-road Challenge’ta bu yıl 12 takım birincilik için mücadele edecek.

Turkcell Platinum Off-road Challenge’ta takımlar 3 etapta farklı istasyonlardaki engelleri aşmaya çalışacak. En hızlının değil, en az hatayı yapanın kazanacağı yarışmada ekipler şu engelleri aşmaya çalışacak: Bozuk Zemin İstasyonu, iki farklı açıdaki Yanal Geçiş İstasyonu, Vibrasyon İstasyonu, Likit Zemin İstasyonu, Denge İstasyonu, iki farklı açıdaki Yükselti ve Eğim İstasyonu ve Kaya Geçişi istasyonu.

İlk kez kadınlar da yarışacak

Off-road severlerin büyük bir ilgi gösterdiği yarışmaya bu sene ilk kez kadın yarışmacılar da yer alacak. Takımların kıyasıya mücadele edeceği heyecanda off-road tutkunu iki kadın pilot ve 1 kadın co-pilot yarışacak.

Bir offroad parkından fazlası

Off-road tutkunlarını bir araya getirecek olan organizasyon hem İstanbul’un merkezinde hem de doğanın tam ortasında yer alıyor. Şehrin karmaşasından uzak, yeşille ve doğa sporlarıyla baş başa vakit geçirme imkanı sunan Turkcell Platinum Park, aynı anda çok sayıda deneyimi, müşterilerine özel avantajlarla da sunuyor. Platinum’lular; burada offroad, okçuluk, jungle run, yazlık açıkhava sinema gibi çok sayıda outdoor aktiviteyi bir arada yaşayabiliyor. Ailelerin çocuklarıyla gelip keyifli zaman geçirebileceği outdoor aktiviteleri, çocuklara küçük yaşta doğada yaşamı eğlenceli biçimde öğretiyor.