Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 14. hafta mücadelesinde Kireçburnu’nu 18-0’lık tarihi skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 14. hafta mücadelesinde Kireçburnu’nu 18-0’lık tarihi skorla mağlup etti.

İlk dakikadan itibaren rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, rakibini 18-0 mağlup etti ve sahadan tarihi bir skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısını 10-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, rahat oyununu sürdürdüğü ikinci yarıda ise 8 gol buldu ve karşılaşmayı tarihi bir farkla 18-0 galip tamamladı. Alınan bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetine imza atan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, puanını 29’a yükseltti.

Busem Şeker 5 golle yıldızlaştı

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri; 3, 23, 40, 62, 68. dakikalarda Busem Şeker, 7, 32 ve 45. dakikalarda Yaşam Göksu, 9 ve 21. dakikalarda Faustina Adjei Kyeremeh, 12. dakikada Nazlıcan Parlak, 36. dakikada Meryem Cennet Çal, 65, 70 ve 87. dakikalarda Setenay, 77. dakikada Cansu Kara, 79. dakikada Ecem ile 86. dakikada Kireçburnu savunması kendi kalesine attı.