Turkcell Granfondo serisinin üçüncü ve son yarışı bugün İzmir’de başladı. Sporcular, Cumhuriyet’in 100. yılı için pedal çevirecek.

Bisiklet sporunun gelişmesi ve kamuoyunda bisiklet kullanımına dair farkındalığın artması için gerçekleştirilen Granfondo Yol Bisiklet Yarışı’nda onlarca ülkeden binlerce sporcu Cumhuriyet’in 100. yılı için pedal çevirecek. Yarış, Konak Cumhuriyet Meydanı’nda başladı ve aynı yerde sona erecek. Yarışmaya katılan sporcular 59.5 kilometrelik kısa parkur ve 108.4 kilometrelik uzun parkurda mücadele edecek.

Yarışta olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Gizem Ustabaş, "Cumhuriyet’in 100. yılında bir kadın olarak böyle bir yarışta olmak bizim için gurur verici. İnşallah yarışı sağlıkla bitirmeyi temenni ediyoruz. Herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz. Tüm kadınları bisiklet ve sporuna davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sporcu Züleyha Dikbaş ise, "Cumhuriyet 100. yılı tabii ki ülkemiz için çok büyük bir kilometre taşı. Dolayısıyla bu yarışta ter dökmek ve inşallah kürsüde olmak çok büyük gurur verici bizim için. Tüm kadınları bisiklet ve sporuna davet ediyoruz" dedi.

Yarışmacılar, İzmir’de Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayarak yarışmanın ve ter dökmenin çok büyük bir gurur olduğunu, bu sebeple burada bulunduklarını söyledi.

Yarışmaya Adana’dan katıldığını söyleyen bir başka sporcu ise takımının Antalya’da bulunduğunu, parkurun zorluğunu bildiğini ve burayı iki defa koştuğunu söylerken, aynı zamanda amaçlarının derece almak olduğunu belirtti.