Turkcell Global Bilgi’nin teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen genç mühendislere kariyer ve gelişim fırsatları sunan Techno Camp programına başvurular bu yıl 28 Mart’ta başladı. 23 Nisan’a kadar devam edecek başvuruların ardından Temmuz’da başlayacak olan kariyer-gelişim programına, Türkiye’nin dört bir yanından mühendis adayları başvurabilecek.

Türkiye’nin dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, gençlerin kariyerine yön veren eğitim ve gelişim programı Techno Camp’ı üçüncü kez düzenliyor. 28 Mart’ta başlayan ve 23 Nisan’a kadar başvuruya açık olan Techno Camp 2023, teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen genç mühendislere Turkcell Global Bilgi’de uzman pozisyonlarında çalışma imkanı sunuyor.

“Genç mühendisleri sektöre ‘Techno Camp’ ile kazandırıyoruz”

Programla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, “Türkiye’nin dijital müşteri deneyimi merkezi olarak müşterilerimize eşsiz bir dijital deneyim sunarken, hizmetlerimizin ve sektörümüzün gelişimini de gözetiyoruz. Bu amaç doğrultusunda ülkemizdeki gençlerin sektöre katılımını güçlendirmek, onları yeni teknolojilere hazırlamak ve sektöre kazandırmak adına kariyer ve gelişim programımız ‘Techno Camp’ için hazırlanıyoruz. Geleneksel hale gelen programımıza her yıl artan ilgi; mühendislerle ortak vizyonlarımız olduğunu gösteriyor ve bu çabamızın somut karşılığını görmek de bizi mutlu ediyor. Türkiye’nin yedi bölgesinden, teknoloji alanında kariyer hedefi olan genç mühendisleri bu yıl da ‘Techno Camp’e bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin her yerinden katılıma açık online Techno Camp

Yapılan açıklamaya göre, başvuruların ve eğitimin online platformda yapılacağı Techno Camp 2023 programına; üniversitelerin mühendislik fakülteleri veya matematik, istatistik vb. teknik bölümlerinde lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da yeni mezun ve/veya en fazla 2 yıl iş deneyimine sahip adaylar başvurabiliyor. Temmuz’da başlayacak ve 2 ay sürecek eğitim kampı boyunca katılımcılar, kapsamlı eğitim araçlarıyla alanında uzman eğitmenlerden; yazılım geliştirme, sistem & network, veri bilimi & iş analizi alanlarında eğitim alacaklar. Türkiye’nin her bölgesinden katılıma açık programın başvuruları, bit.ly/3FXgJPq adresinden bireysel olarak yapılabilecek. Başvuru sayısı her yıl artan Techno Camp programına geçen yıl toplam 5 bin 213 başvuru yapılmış, yapılan değerlendirmeler sonucu kariyer/gelişim programından 60 genç mühendis faydalanmıştı.