Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell’in sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santrali yatırımlarını değerlendirdi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell’in sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santrali yatırımlarını değerlendirdi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, son yıllarda güçlü şekilde hissedilen iklim krizi, bölgesel siyasi ve askeri anlaşmazlıklar, zorlayıcı makroekonomik ve global enflasyon etkileriyle enerjiye erişimin daha da kritik bir konu haline dönüştüğünü belirterek, sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemini vurguladı. Erkan, Turkcell’in enerji alanındaki faaliyetlerini anlattı.

Erkan, Turkcell’in güneş enerjisi yatırımları ve faydalarıyla ilgili şöyle konuştu: “2030’a kadar Turkcell’in enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak ve 2050’ye kadar sıfır karbon salımı hedefine ulaşmak amacıyla sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedeflerin gerçekleşmesinin önemli sacayaklarından biri de enerji yatırımları. Son dönemde yaşanan enerji krizi de şirketimizin enerji alanında temiz, ucuz ve yerli kaynaklara yönelimini destekler nitelikte bir gelişme. Bu kapsamda Turkcell olarak hem güneş enerjisine hem de rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerine yatırımlar yapıyoruz. Bu sayede hem karbon salımını azaltarak doğaya daha az zarar verecek şekilde operasyonlarımızı sürdürüyoruz hem de pahalı enerji kaynaklarını daha ucuz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirerek şirketimizin finansal sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyoruz.”

Erkan, Turkcell’in kurulu sistemleri ve faaliyetteki proje yatırımlarıyla ilgili, “Adana, Ankara, Diyarbakır ve Tekirdağ yerleşkelerinde güneş enerjisiyle üretim yapan tesislerimiz var. Yine ayrıca İzmir Karadağ’da, 6 türbinden oluşan yaklaşık 2500 baz istasyonunun yıllık tüketimini karşılayacak kadar üretim kapasitesine sahip 18 MW büyüklüğünde rüzgar enerji santralimiz mevcut. Tesislerin yatırım bedelleri yaklaşık 31 milyon dolar seviyesinde. Burada gerçekleştireceğimiz kapasite artırımıyla karbon salımını azaltırken 3 bin 800 baz istasyonunun yıllık ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye ulaşacağız. Ayrıca rüzgar santralimizin kapasitesini yüzde 55 artıracak çalışmalara devam ediyoruz. Bunun yanı sıra 3 yıllık hedeflerimiz kapsamında Türkiye’nin dört bir yanına kurulacak yaklaşık 300 MW büyüklüğünde güneş enerjisiyle üretim yapan tesislerimizin proje geliştirme süreçleri de sürüyor. Tüm sistemler üretime geçtiğinde, Turkcell’in elektrik ihtiyacının yüzde 65’ini kendi üretimleriyle karşılayabilecek seviyeye geleceğiz” açıklamasında bulundu.

Gelecek 3 yıllık süreçte tasarruf ve yatırımları da değerlendiren Genel Müdür Erkan, “Turkcell olarak önümüzdeki 3 yıllık stratejik planımız dahilinde, her yıl güneş enerjisi alanına yaklaşık 80 ila 90 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceğiz. 3 yıllık yatırım süreci tamamlanıp projelerimizin tamamı 2025 sonuna kadar elektrik üretimi yapar duruma geldiğinde, 300 MW’lık solar enerji üretim kapasitemizle yıllık 90 milyon dolara yakın bir maliyet tasarrufu hedefliyoruz” dedi.

Erkan, güneş panellerinin finansmanıyla ilgili finansman kuruluşlarının yeşil yatırımlara destek konusunda oldukça yapıcı yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, “Turkcell’in de halihazırda yeşil kredi kapsamında almış olduğu krediler var, öte yandan şirketimiz güneş ve rüzgar tesisleri için yapılacak yatırımların finansman ihtiyacını giderebilmek için yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren birçok kuruluşla iş birliği temaslarını sürdürüyor, dolayısıyla yatırımlarımız devam edecek” mesajı verdi.