Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ı ağırladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ı ağırladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ı konuk etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekilleri İbrahim Burkay, Murat Aksu ve Alkın Kalkavan, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Murat Dülge ile Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar yer aldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Turkcell’in Türk futboluna desteklerinden dolayı Murat Erkan’a teşekkür etti ve ziyaretin anısına A Milli Takım forması takdim etti.