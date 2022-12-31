Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Bu yıl dijitalleşme ve dönüşüm odaklı yatırımlar ağırlığını korudu. Sektörel olarak ise 5G ve altyapı alanındaki çalışmalar hızlandı. Küresel ekonomik risklere rağmen, dijitalleşmenin etkisiyle iş süreçlerinde erişilen maliyet faydaları sayesinde şirketlerde yatırım ve gelişim gözlendi" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Bu yıl dijitalleşme ve dönüşüm odaklı yatırımlar ağırlığını korudu. Sektörel olarak ise 5G ve altyapı alanındaki çalışmalar hızlandı. Küresel ekonomik risklere rağmen, dijitalleşmenin etkisiyle iş süreçlerinde erişilen maliyet faydaları sayesinde şirketlerde yatırım ve gelişim gözlendi" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2022 yılı ve 2023’e dair telekomünikasyon sektörüne, Türkiye’ye ve dünyaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erkan, “Dünya, iki yıldan fazla süredir devam eden pandeminin toplumsal ve ekonomik etkilerini toparlamaya çalışırken, yılın ilk dönemindeki Rusya-Ukrayna savaşı bölgedeki dengeleri her anlamda etkilemeye devam ediyor. Etkileri hissedilen iklim krizi, bölgesel siyasi ve askeri anlaşmazlıklar, global enflasyon etkileri, enerji ve gıdaya erişimde yaşanan zorluklar; sektörümüzü ilgilendiren teknolojide çip tedariği ve global teknoloji şirketlerinin son çeyrekte toplu iş çıkarmaları ve benzeri sorunlar dünyadaki çoklu kriz ortamını sürdürüyor. Bunların yanı sıra ülkemizde de üzücü olaylar yaşadık. Ülke olarak farklı bölgelerimizde yangın, maden faciası, deprem ve terör saldırıları gibi toplumsal düzeni derinden sarsan üzücü olaylara maruz kaldık. Yaraları sarma noktasında vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürdük” dedi.

Erkan, sektörle ilgili, “Sektörümüzde öncelikli olmak üzere bu yıl hemen her sektörde dijitalleşme ve dönüşüm odaklı yatırımlar ağırlığını korudu. 2022’de sürdürülebilir yönetim modelleriyle örülü iş süreçleri ve faaliyetler sadece telekom ve teknoloji pazarında değil, Turkcell gibi çevreye duyarlı diğer şirketler, duyarlı tüketiciler ve diğer farklı sektörler için de önem kazandı. Dünyada müşterisine özel çözümler ve servisler sunan şirketler, bireysel ve kurumsal tüketicilerinin artan dijitalleşme ve teknoloji ihtiyaçlarına yönelik kullanıcıya özel çözümler ve servisler sunmaya odaklandı. Sektörel olarak ise 5G ve altyapı alanındaki çalışmalar hızlandı. Dünyadaki teknolojik gelişmeler ve pandemi sonrası dönüşüme olan adaptasyon, özellikle sektörümüzde yeni fırsatlar açtı. Buna bağlı olarak küresel ekonomik risklere rağmen, dijitalleşmenin etkisiyle iş süreçlerinde erişilen maliyet faydaları sayesinde şirketlerde yatırım ve gelişim gözlendi. Etkisi güçlü şekilde hissedilen jeopolitik faktörlerin, enerji ve emtia fiyatlarına bağlı enflasyonist baskının ve zorlayıcı makroekonomik etkilerin öne çıktığı bir dönem yaşadık. Belirsizlik dönemine rağmen, Turkcell olarak bu süreçte bireysel ve kurumsal tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ettik. 2022 yılını planlarken dönemin ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için zorlu geçeceğini öngörmüştük” dedi.

Turkcell’in faaliyetlerini de değerlendiren Erkan, “Altyapıda her yere erişim için artırdığımız yatırımlarımızı; herkesi kapsadığımız, kurumsal ve bireysel müşterilerimize sunduğumuz dijital hizmetleri ve servislerimizi 2022 yılında da geliştirerek Dijital Türkiye hedefimizde emin adımlar attık. Turkcell Grubu olarak güçlü bir üçüncü çeyrek performansıyla da bunun göstergesi. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 57 artışla 14,7 milyar TL gelir elde ettik. Turkcell’in üçüncü çeyrek net kârı ise yüzde 68 artarak 2,4 milyar TL’ye ulaştı. Operasyonel tarafta ise 2019’da başlattığımız ‘her yıl 1 milyon yeni müşteri’ hedefimiz doğrultusunda 1 milyon yeni müşteriye daha ulaşarak yılın ilk 9 ayında 2,2 milyon net müşteri sayısına eriştik. Fiberde yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürürken, 1000 Mbps gibi yüksek hızları güçlü altyapımız sayesinde herkes için erişilebilir kıldık, bu sayede son bir yılda toplam 250 bin yeni kazanımla 2,1 milyon fiber müşteriye ulaştık. Ödeme alışkanlıklarının dijitalleşmesine imkan sağlayan temelinde dijital ödemelere odaklanan bir finans hizmetleri platformu olan Paycell’de kullanıcı sayımız 7,3 milyona ulaştı ve Paycell’in tüm servislerinden geçen işlem hacmi yıllık bazda üç katına çıkarak 10,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Müşteri memnuniyetini odağına alan bir marka olarak sektörünü doğrudan şekillendiren, hayatın her alanında geliştirdiği dijital servis, hizmet ve çözümleri; erişilebilir kültür-sanat, kapsamlı sürdürülebilirlik ve eşitleyici sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal, finansal ve operasyonel anlamda verimli bir yıl geçirdik” diye konuştu.

Murat Erkan sözlerini şu sözlerle noktaladı: “Yatırımlarımızla ülkemizin büyüme yolculuğunda ekosistemi hem finansal hem de stratejik anlamda desteklerken, şirketimiz ve ülkemiz için de uzun vadeli değer oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda 2023’te de Turkcell’in hayatın her alanını kolaylaştıran teknolojik ürün, servis ve hizmetlerini tüketicilere sunmaya, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda belirlediğimiz yeni hedeflerimize stratejik odaklarımız doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Altyapıda her yere erişim için artırdığımız yatırımlarımız, üst yapıda ise herkesi kapsadığımız; kurumsal ve bireysel müşterilerimize sunduğumuz dijital hizmetler ve servislerimizi Cumhuriyet’in 100. yılında da geliştirerek Dijital Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz.”