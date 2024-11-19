Turkcell, 11 yıldır sürdürdüğü “Geleceği Yazanlar” Programı kapsamında yer alan “Geleceği Yazan Kadınlar” projesinin yeni bölümünü hayata geçiriyor. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek “Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ” projesi ile kadınların yapay zekâ alanında daha fazla yer alması, yetkinliklerinin artırılması, dijital işgücündeki potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve kadın liderlerin yetişmesi hedefleniyor.

Turkcell, 11 yıldır sürdürdüğü "Geleceği Yazanlar” kapsamında yürütülen “Geleceği Yazan Kadınlar” projesinin yeni bölümü olan “Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ” programını hayata geçiriyor. Turkcell, şu ana dek “Geleceği Yazanlar” Programı ile 10 milyonu aşkın kişiye dokundu. Programın bu yıl ilki gerçekleşecek yeni ayağı olan “Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ” ile 15 bin kadına ulaşarak, onların yapay zekâ alanındaki yetkinliklerini artırmayı, yenilikçi proje fikirleri geliştirmelerini ve teknoloji sektöründe daha aktif rol almalarını desteklemeyi hedefliyor.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Türkiye’nin dijital dönüşümünün lokomotifi olarak, teknoloji hızla gelişirken, ülkemizi bu değişimde lider bir konuma getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 11 yıldır, geleceğin yazılımcılarını desteklediğimiz ‘Geleceği Yazanlar’ programımızın yeni ayağı olan ‘Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ’ projesini başlattık. Bu projemiz ile ülkemizde yapay zekâ alanında kadınların yer alabilmesine, nitelikli iş gücünün artırılmasına ve kadın liderlerin yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor, kadınların bu alandaki potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmak üzere elimizi taşın altına koyuyoruz. Hem teknik hem de kişisel gelişimlerine odaklanmış kapsamlı bir eğitim sürecine girecek katılımcılarımıza başarılar diliyor, önemli fırsatlar sağlayabilmek açısından çok kıymetli bu proje için ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İlk üçe girecek projelere para ödülü

Turkcell ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) ortaklığında yürütülecek ve kasım ayında hayata geçecek olan projeyle Turkcell, yapay zekâ alanında yetkin kadın liderlerin yetişmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Program, Türkiye’nin dört bir yanından kadınların katılımıyla, eğitimde kapsayıcılığın ve erişilebilirliğin artırılmasına da destek veriyor.

Bir yıl boyunca sürecek kapsamlı eğitimlerin ardından, katılımcılar 3’er kişilik ekiplerle üç ana kategori altında projelerini geliştirecek. Her kategoride yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda, birinci seçilen ekiplerin her birine 200 bin TL olmak üzere, toplamda 600 bin TL destek sağlanacak. Böylelikle projelerin hayata geçirilmesi mümkün olacak. Aynı zamanda patent alınabilir projelerin, patent alması da desteklenecek.

Yapay zekâda kapsamlı eğitim yolculuğu

“Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ” projesi, iki eğitim modülünden oluşacak. İlk modülde katılımcılara Python, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme ve Veri Bilimi alanlarında kapsamlı eğitimler verilecek. Temel becerilerini geliştiren katılımcılar, ikinci modülde ise Doğal Dil İşleme, Görüntü İşleme ve İleri Seviye Makine Öğrenmesi konularında uzmanlık kazanarak kendi proje fikirlerini hayata geçirme fırsatını yakalayacak.

Tüm katılımcılar CBDDO tarafından sağlanacak seminerlere katılma şansı bulurken, iki eğitim modülünden oluşacak programın ilk modülünde sertifika almaya hak kazanan 100 katılımcı, CBDDO tarafından hayata geçirilen Dijital Genç Yapay Zekâ Ekosistemi’nde tematik eğitimler alabilecek.

Kişisel gelişim desteği

Proje ortaklarından CBDDO’nun hayata geçirdiği Dijital Genç Yapay Zekâ Ekosistemi kapsamında düzenlenecek sektör buluşmaları ile alanında uzman profesyonellerle bir araya gelerek sektör trendleri, kariyer fırsatları ve yenilikler hakkında bilgi edinecekleri bir platforma erişim sağlayacak katılımcılar, sektör profesyonelleri ve mentörlerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini geliştirecek.

TOBB ise TOBB Kadın Girişimciler Kurulu koordinasyonunda projenin illerde yaygınlaştırılmasına destek olacak, katılımcılara kişisel gelişim ve mentörlük desteği sunacak. Aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zekâ Bölümü mezunları ve akademisyenleriyle düzenlenecek buluşmalar ile katılımcıların akademik ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. TOBB’a bağlı Oda/Borsalar iş birliğinde programdan mezun olan başarılı katılımcılar, bilgi ve tecrübelerini meslek liselerinde yeni nesillere aktarma fırsatı yakalayacak.

Turkcell, proje kapsamında kadınlara sunacağı teknik eğitimlerin yanı sıra kariyer yolculuklarında karşılaşabilecekleri çeşitli zorlukları aşmalarına yardımcı olacak kişisel gelişim ve mentörlük olanakları da sunacak. TRAI ortaklığıyla ise kişisel gelişim mentörlük desteği, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen seminer ve eğitimler ile desteklenecek. Katılımcılar, temel proje yönetimi, sunum teknikleri, finansal okuryazarlık, networking ve CV hazırlama ile mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacak.

Projenin sonunda, kadınların, Türkiye’nin yapay zekâ ekosisteminde daha fazla varlık göstererek ve liderlik pozisyonlarında yer alarak, bu alana değer katması, Türkiye’nin rekabet gücünü artırması amaçlanıyor.

Başvurular başladı

Proje hakkında detaylı bilgiye ve başvuru işlemlerine gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gelecegi-yazan-kadinlar adresinden ulaşılabiliyor.