Turkcell, dünyanın en prestijli iş dünyası yayınlarından Forbes tarafından 50 ülkede 300 binden fazla çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ arasında yer aldı.

Turkcell, dünyanın önde gelen yayınlarından Forbes tarafından gerçekleştirilen ve 50 ülkede 300 binden fazla çalışanın katıldığı ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ araştırmasında önemli bir başarı elde etti. Türkiye’den yalnızca 6 şirketin girdiği belirtilen listede Turkcell’in, teknoloji ve iletişim alanındaki tek Türk şirketi olduğu açıklandı.

“Listedeki tek Türk teknoloji ve iletişim şirketi olmak bizler için ayrı bir gurur”

Bu başarıyı, Turkcell’in insan odaklı kurumsal vizyonu ve çalışan memnuniyetine yönelik stratejilerinin bir sonucu olarak gördüğünü ifade eden Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu şöyle konuştu: “Şirket olarak, çalışma arkadaşlarımızın gelişimini ve çalışma konforunu destekleyen bir iş yeri kültürü oluşturmak için titizlikle çalışıyoruz. İnsan kaynakları yönetimine dair yaklaşımımızın küresel ölçekte takdir görmesi ve teknoloji, iletişim alanında ülkemizi temsil eden listedeki tek şirket olmamız da bizler için ayrı bir gurur. Hedefimiz nitelikli insan kaynağımızı koruyarak, yeni yetenekleri aramıza katarak şirketimizin bu alandaki başarısını daha da ileriye taşımak. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.”