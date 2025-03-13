Turkcell, yapay zekâ destekli şebeke yönetimi ve optimizasyonuna yönelik küresel bir iş birliği daha gerçekleştirdi. Şirket, yapay zekâyı hücresel teknolojilere entegre ederek Radyo Erişim Şebekesi (RAN) ve mobil ağları daha da geliştirmeyi amaçlayan uluslararası iş birliği platformu AI-RAN Alliance’a katıldı.

Telekom sektöründe yapay zekâ destekli şebeke yönetimine yönelik küresel iş birlikleri artarken, Turkcell de bu alanda önemli bir adım daha attı. Turkcell, yapay zekâ (AI) ve Radyo Erişim Şebekesi (RAN) entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlayan küresel platform AI-RAN Alliance kapsamında, bu alandaki yenilikçi teknolojilerinin geliştirilip uygulanmasında aktif rol üstlenecek. Türkiye’den bu platformda yer alan şirket olan Turkcell, sektördeki dünya devleriyle birlikte yapay zekâ destekli şebekelerin geleceğini şekillendirecek.

5G ve yeni nesil iletişim teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarını sürdüren Turkcell, 6GEN.LAB çatısı altında yapay zekâ tabanlı 6G şebekelerinin tasarımı ve optimizasyonu üzerine de stratejik çalışmalar yürütüyor.

Yapılan açıklamaya göre; AI-RAN Alliance’a katılımıyla birlikte şirket, artık küresel AI-RAN ekosisteminde yer alarak yapay zekâ destekli radyo erişim şebekelerinin geleceğine yön vermeye hazırlanıyor. Bu iş birliği sayesinde, yapay zekâ destekli şebeke otomasyonu, radyo optimizasyonu ve enerji verimliliği konularında edinilen deneyimler küresel platformda paylaşılacak.

"Yer aldığımız uluslararası organizasyonlarla bağlantılı ve tamamlayıcı bir adım"

Sektörün uluslararası aktörleriyle birlikte yapay zekâ destekli RAN teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Turkcell’in AI-RAN Alliance’ın bir parçası olmasının önemine işaret ederek şunları söyledi: "Turkcell olarak, yapay zekâ ve yeni nesil şebeke teknolojileri alanındaki küresel gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu dönüşüme aktif katkı sağlıyoruz. AI-RAN Alliance’daki varlığımız, halihazırda içinde yer aldığımız uluslararası organizasyonlarla doğrudan bağlantılı ve bu ekosistemi tamamlayıcı bir adım niteliğinde. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Telekomünikasyon Standartlaştırma Birimi (ITU-T) altında kurulan odak grubu (FG-AINN) başkanlığımız kapsamında, AI-native telekom şebekelerinin geleceğini şekillendiren küresel standartlara yön veriyoruz. AI-RAN Alliance ile bu teorik çerçeveyi somut uygulamalara dönüştürme fırsatı bulacağız. Aynı şekilde Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) ve 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) platformlarında sektörün dönüşümüne katkı sağlayacak standartlar geliştirmek için AI-RAN perspektifinin güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlayacağız. Öte yandan Dünya GSM Birliği (GSMA) çatısı altında, operatörler ve teknoloji sağlayıcıları arasındaki küresel iş birliklerinde AI destekli RAN dönüşümüne odaklanarak sektöre yön vermeye devam edeceğiz. Yapay zekâ destekli şebekeler; daha verimli, otonom ve sürdürülebilir bir telekom ekosistemi oluşturmanın anahtarı olacak. Biz de bu dönüşümde öncü rolümüzü sürdürmeye kararlıyız."