Teknolojinin imkanlarıyla tarım sektörüne de fayda sunmak amacıyla Turkcell mühendislerinin katkı sağladığı proje, Avrupa Birliği’nin bilimsel araştırma girişimi Horizon Europe kapsamında Ar-Ge desteğine hak kazandı.

Teknolojinin imkanlarıyla tarım sektörüne de fayda sunmak amacıyla Turkcell mühendislerinin katkı sağladığı proje, Avrupa Birliği’nin bilimsel araştırma girişimi Horizon Europe kapsamında Ar-Ge desteğine hak kazandı.

Uluslararası paydaşları bulunan Ar-Ge projesinde Turkcell, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 3 yıl boyunca zeytin bahçelerinin online takibinden elde edilen verilerin analizi sayesinde tarımsal üreticilerin verim ve refahına katkı sağlamayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre operatör, iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanları sosyal hayatta pratiğe dönüştüren Ar-Ge projeleriyle ülkemiz için katma değerler üretmeyi sürdürüyor. Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Ar-Ge Programı kapsamında desteklenmekte olan farklı inovasyon projeleriyle yeni nesil iletişim teknolojilerinin gelişimi konusundaki çalışmalarını sürdüren operatör, sağladığı katkıyla fon desteği almaya hak kazandığı yeni projelerle de uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Türkiye’nin en önemli tarım ürünlerinden biri olan zeytin yetiştiriciliğinde teknolojik imkanlarla verim ve kaliteyi artırmayı amaçlayan operatörün yeni projesi, bu sayede kırsal kesimde yaşayan tarımsal üreticilerin dijitalleşmenin sağladığı avantajla refah seviyelerini yükseltmeyi hedefliyor. Mobil altyapı ve IoT teknolojisiyle zeytin ağaçlarında iklimsel etkilerin takip edileceği projede, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle üç yıl boyunca zeytin bahçelerinin online takibi yapılacak. Proje kapsamında oluşan ‘canlı laboratuvarlar’ ile elde edilen veriler, ülkemizdeki zeytin üreticilerinin faydasına sunulacak.

“Teknolojideki öncülüğümüzü, Ar-Ge projeleriyle de sürdürüyoruz”

Operatörün teknolojideki öncü rolünü, sahip olduğu yenilikçilik odağında geliştirilen Ar-Ge projeleriyle de sürdürdüğüne dikkat çeken Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell mühendislerinin katkı sağladığı Ar-Ge projelerine verilen AB desteğinin artmasıyla birlikte, teknolojik inovasyon alanında ülkemizin adını yurt dışında başarıyla temsil ediyoruz. Avrupa Birliği teknolojik araştırma geliştirme ve inovasyon destek programı Horizon 2020 kapsamında fon desteği aldığımız beş değerli projenin ardından bu yıl da Horizon Europe kapsamında yeni bir projeyle yer almamız, bu yaklaşımın önemli bir göstergesidir” dedi.

Gediz Sezgin, sözlerine şöyle devam etti: “Sektöre öncülük ettiğimiz ulusal ve uluslararası çaptaki Ar-Ge projeleri; Turkcell açısından yerli ve uluslararası paydaşlarla etkileşime geçmeye, hızla dijitalleşen sektörlerin iletişim gereksinimlerini anlamaya ve sektörlerdeki yerli ekosistemin oluşmasını desteklemeye yönelik önemli katkılar sağlıyor. Avrupa Birliği’nden Ar-Ge desteği alan yeni projemiz sayesinde dijitalleşmenin kırsal alanlarda yaygınlaşması ve tarımsal üreticilerin refah seviyeleriyle birlikte, bu önemli tarımsal ürünün ülke ekonomisine katkısını da artırabilmeyi hedefliyoruz. Bu projeyle dijitalleşmenin sağladığı teknolojik imkanların kırsaldaki çiftçilerimize kadar ulaşmasını çok önemli buluyoruz.”

Yerli algoritma ve teknolojilerle tarımın geleceğine destek

Operatörün yer aldığı Horizon Europe kapsamındaki COMMECT projesinde, 12’si Avrupa Birliği ülkelerinden ve 8’i Türkiye’nin yanı sıra Norveç ve Sırbistan gibi AB dışından ülkelerden olmak üzere 20 proje paydaşı bulunuyor. Üç yıllık proje süresince paydaşların eğitimi ve geri bildirimlerin alınması amacıyla etkileşimli çalıştaylar planlanıyor.

Horizon Europe kapsamında hibe desteği alan operatörün bu projesi, bir yandan Türkiye’nin tarımda dijitalleşmesine katkı sağlarken, diğer yandan sürdürülebilir tarıma sağlayacağı faydalarla uluslararası alanda da örnek teşkil edecek. Proje paydaşlarından Lüksemburg Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nün öncülüğünde farklı ülkelerdeki paydaş firmalar tarafından Karasal (2G, 3G, 4G, 5G) ve Karasal Olmayan Şebekeye (NTN) bağlı drone vasıtasıyla orman envanterinin çıkarımı, yine bu şebekelere bağlı sensörler vasıtasıyla bazı bitkisel ürünlerin takibi, sürdürülebilir tarım ve canlı hayvan transfer takibi gibi çalışmalar yapılacak. Tarım sektörüyle ilgili bu bilgi ve deneyimler de proje kapsamında ülkemize kazandırılacak.

Önemli teknolojik yeniliklerin uygulanacağı proje kapsamında mobil iletişim 2G, 3G, 4,5G ve 5G nesillerinin ötesine taşınarak, ilk kez karasal olmayan şebekeler ile birlikte kullanılacak. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği algoritma ve yöntemler de bu alandaki teknolojik standartların oluşturulmasına katkı sağlayacak.