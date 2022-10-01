Turkcell, 2018’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’yle başlattığı sponsorluk sözleşmesini 5 yıl daha uzattı. Bu iş birliğiyle Zorlu PSM’deki müzikal, konser ve tiyatro etkinlikleri Turkcell Sahnesi ile Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşmeye devam edecek.

Turkcell, 2018’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’yle başlattığı sponsorluk sözleşmesini 5 yıl daha uzattı. Bu iş birliğiyle Zorlu PSM’deki müzikal, konser ve tiyatro etkinlikleri Turkcell Sahnesi ile Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşmeye devam edecek.

Türkiye’de kültür ve sanatın gelişimi için desteğini sürdüren Turkcell, 2018’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ile başlattığı iş birliğini 2027 yılına kadar uzattı. Anlaşma dünyaca ünlü gösteri ve sahne şovlarına ev sahipliği yapan ve ülkemizdeki kültür sanat hayatına önemli katkı sunan Zorlu PSM’nin 10’uncu sezonunda yapıldı. Bu iş birliği kapsamında her yıl yüzlerce performansa ev sahipliği yapan Turkcell Sahnesi ve Turkcell Platinum Sahnesi tiyatro oyunları, sahne şovları, müzikaller ve konserlerde sanatçı ve sanatseverleri buluşturmayı sürdürecek.

İsmail Özbayraktar: “Kültür ve sanatla yan yana duruşumuz güçlenerek sürüyor”

Zorlu PSM sahnelerinde Turkcell’in ev sahipliğinin kültür ve sanatın gelişimi için çok önemli olduğunu belirten Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, “Toplumsal hayatın önemli bileşenlerinden birinin sanat olduğu düşüncesiyle bugüne kadar farklı kategorilerdeki binlerce etkinlik sayesinde milyonlarca sanatsevere ulaştık. Salgın döneminde bile hız kesmeden bu alana verdiğimiz desteği sürdürdük. Şirket olarak hayatın her alanında olduğu gibi bu konuda da sanat, sanatçılar ve sanatseverler arasında iletişim köprüleri kurarak, ‘Turkcell kültür ve sanatla, hep yan yana’ sloganıyla hareket ediyoruz” dedi.

Kültür sanatın daha geniş kitlelere ulaşması için Türkiye’nin önemli kültür sanat kurumlarıyla iş birlikleri yaptıklarını vurgulayan Özbayraktar, “Bunlardan biri de sanatla dolu 10 yılı başarıyla geride bırakan Zorlu PSM ile gerçekleşiyor. Zorlu PSM’deki Turkcell Sahnesi ve Turkcell Platinum Sahnesi’nde geçtiğimiz iki yıldaki Covid-19 salgın etkilerine rağmen 2018 yılından beri bin 500’e yakın etkinlikte 1,5 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Bu iş birliğinin önemli yansımalarından biri, kültür sanata erişilebilirliği kolaylaştıracak ve sosyal hayatta da ‘pozitif iz’ bırakacağımız sürdürülebilirlik eksenli etkinliklerimiz olacak. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde bu yönde sosyal boyutu olan daha fazla etkinlik gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Dicle Karaozan: “Turkcell’in kültür sanat sektörüne yönelik desteği Türkiye’nin kültür sanat hayatını geliştirmemize büyük katkı sağlıyor”

Zorlu PSM Kurumsal İletişim, Pazarlama ve Sponsorluktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dicle Karaozan, kültür sanatı da içine alan üretici endüstrilere yönelik desteklerin çok önemli olduğunu vurguladı. Karaozan, “Türkiye’nin öncü kültür sanat kurumlarından biri olarak açıldığımız günden bu yana başta Zorlu ailesi olmak üzere iş ortaklarımızın da desteğiyle Türkiye’nin kültür sanat hayatını geliştirmeyi amaç edindik. Zorlu PSM’nin kültür sanat alanında 10 sezondur devam eden yolculuğuna 5. sezonda değerli iş ortağımız Turkcell katıldı. 5 sezondur bu güzel ve keyifli yolculukta birlikteyiz. Kültür sanat gibi, pek çok anlamda desteklenmeye daha çok ihtiyaç duyulan bir sektörde uzun süreli iş birlikleri büyük bir önem ve değer taşıyor. Turkcell’in kültür sanat sektörüne yönelik bu desteği, Türkiye’nin kültür sanat hayatını geliştirmemize büyük katkı sağlıyor. Bugüne kadar Turkcell ve Turkcell Platinum sahnemizde, müzikalden konsere, tiyatrodan baleye heyecan verici, şaşırtıcı, iddialı ve eğlenceli pek çok etkinliğe imza attık, yanı sıra pek çok ilki gerçekleştirdik. Bu sezon da Turkcell sahnelerimizde çok iyi yapımları ve konserleri sanatseverlerle buluşturacak; önümüzdeki sezonlarda da Türkiye’nin kültür sanat alanını daha da ileriye taşıyacak etkinlikleri ağırlamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre; Turkcell, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı çerçevesinde sesli betimleme ve işaret dili gibi teknolojik çözümler de geliştiriyor. Turkcell, Hayal Ortağım sesli betimleme teknolojisi sayesinde 17 Eylül’de Turkcell Platinum sahnesinde bir çocuk müzikaliyle görme engelli çocukları da sanatın coşkusuna ortak etti. Önümüzdeki dönem kültür sanatta da herkes için kapsayıcı, erişilebilir ve engelleri aşan etkinliklerin daha da artırılması hedefleniyor.