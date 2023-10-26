Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen, Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında Bilge Kağan’dan Atatürk’e Uluslararası Türkçe ve Türk Edebiyatı Kurultayının açılışı, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın katılımıyla gerçekleşti.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye Belediyelerinin destekleriyle Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezinde açılışı yapılan kurultaya rektör yardımcıları, fakülte dekanları, merkez müdürleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türk coğrafyasının farklı ülkeleri ile Hollanda ve Türkiye’nin dört bir tarafından yaklaşık 100 akademisyenin katıldığı kurultay, 26-28 Ekim tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek.

Düzenleme kurulu adına açılış konuşmasını gerçekleştiren Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsine Börekçi, Cumhuriyet güneşinin doğduğu Erzurum’da Türkiye’de kurulan ilk beş üniversiteden biri olan Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında Bilge Kağan’dan Atatürk’e Uluslararası Türkçe ve Türk Edebiyatı Kurultayını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin Öz Ülküsünü, Muhasır Medeniyet Seviyesinin Üzerine Çıkmak Olarak Belirlemiştir”

Prof. Dr. Börekçi: “Atatürk, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü temelinin üzerine kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin öz ülküsünü, muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak olarak belirlemiştir. Onun Türk kahramanlığının tanımı; Oğuz Kağan, Manas, Dede Korkut gibi metinlerde estetik olarak kurgulanan ideal insanın Türk adıyla somutlaşmış örnekleridir. Yüksek Türk kültürü ise Bilge Kağan’ın bir gelecek bilgisi olarak biçimlendirerek taşlara kazıdığı deneyimleri, Kaşgarlı Mahmud’un Divan biçiminde tertip ederek oluşturduğu Türk belleği, Yusuf Has Hacib’in bu deneyim ve belleği birleştirdiği Türkçe ve Türkçe devlet kurgusu, Edip Ahmet’in Türk töresini İslam ahlakıyla birleştiren hakikat tasarımı, Yesevi, Yunus, Mevlâna, Pir Sultan Abdal gibi ozanlarla Türk dünyasına yayılan devletleşme kültürünü ifade eder. Atatürk, Cumhuriyet’in ilk adımı olarak Erzurum Kongresinde milleti bağımsızlıkla ölüm arasında seçim yapmaya davet ederken güvendiği tek kuvvet, “Ya İstiklal Ya Ölüm” özdeyişiyle özetlediği işte bu devletleşme kültürüdür. Kurultayımızı güçlü bir şekilde destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere Atatürk Üniversitesi ailesi ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Üniversitemiz, Ülkemizin Geleceğini Türk Kültürü Temelinde Geliştirmeye Katkı Sunuyor”

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise konuşmasında, Atatürk Üniversitesinin evrensel bilim ve bilimsel kültür anlayışıyla oluşturduğu 66 yıllık deneyimi ile fen-matematik gibi kuramsal, mühendislik-tip-diş hekimliği gibi uygulamalı alanlarda olduğu gibi sosyal bilimler alanlarında da öncü olarak Cumhuriyet’in gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.

Türklük biliminin öncülerini yetiştiren Üniversitenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına da uluslararası Türk Dili ve Türk Edebiyatı konularını kapsayan bu kurultay ile vizyonuna uygun olarak Ülkemizin geleceğini Türk kültürü temelinde geliştirmeye katkı sunmayı amaçladığını aktaran Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türk coğrafyasının farklı ülkelerinden ve Hollanda’dan gelerek Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılını bilimsel bir şölene dönüştürmeye katkı sağlayan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayrıca kurultay düzenleme kuruluna, bilim kurulu üyelerine ve görevli öğrencilerimize de teşekkür ediyor, kurultayın bilim dünyamıza katkılar sunmasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu amaç doğrultusunda kurultayımıza paydaş olarak katılan Erzurum valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize ve desteklerini esirgemeyen Aziziye, Palandöken ve Yakutiye belediyelerimize de ayrıca şükranlarımı sunarım” dedi.

Konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Kerime Üstünova’nın başkanlığını yaptığı ilk oturumda; Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Prof. Dr. Fahri Temizyürek, Prof. Dr. Nebi Özdemir, Prof. Dr. Kutlay Yağmur ve Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçuoğlu birer konuşma gerçekleştirdiler.

3 gün boyunca Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezinde sürecek olan bilgi şöleninde, değerli bilimsel araştırmalar konuklarla paylaşılacak.