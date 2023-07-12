Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)’nde Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler, Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete, ESOGÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Oktay Berber, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Tuba Onat Çakıroğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Aliye Nur Ercan Güven ile merkez akademik ve idari personeli de katıldı. Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Şentürk, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Derviş Öztürk ve Atçılık ve Antrenörlüğü Program Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Sibel Danışan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, yüksekokul personelinden atçılık ve binicilik hakkında bilgiler alan uluslararası öğrenciler, daha sonra yüksekokuldaki tesisleri gezerek ata binme deneyimini yaşadılar. ESOGÜ TÖMER öğrencileri sonrasında ise Çifteler Sakaryabaşı’nda piknik yaparak dönem yorgunluğunu attılar.