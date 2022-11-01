Yürütücülüğünü Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Efecan Karagöl’ün yaptığı TÜBİTAK 2237-A projesi, Karadeniz Ereğli Öğretmenevinde 27-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikle tamamlandı.

Yürütücülüğünü Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Efecan Karagöl’ün yaptığı TÜBİTAK 2237-A projesi, Karadeniz Ereğli Öğretmenevinde 27-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikle tamamlandı.

“Lisansüstü Öğrencilerin Bilimsel Yayın Üretkenliğini Artırmaya Yönelik Akademik Okuma, Yazma ve Yayımlama Eğitimi” adlı projede Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 30 lisansüstü öğrenci eğitim aldı.

Projede 11 öğretim üyesi ise akademik okuma, yazma ve yayımlama konularında çeşitli eğitimler verdi. Karabük Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kurnaz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Prof. Dr. Kaya Yıldız, Bartın Üniversitesinden Doç. Dr. Arzu Çevik, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden ise Doç. Dr. Canan Tunç Şahin, Doç. Dr. Murat İnce, Doç. Dr. Oğuzhan Karadeniz, Doç. Dr. Okan Bilgin, Dr. Öğr. Üyesi Dilek Yıldırım Bilgen ve Dr. Öğr. Üyesi Canay Pekbay projenin eğitici kadrosunda yer alan isimler oldu.

4 gün süren proje programının dünkü kapanış ve belge takdim törenine katılan Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, proje ekibine teşekkür ettikten sonra katılımcı, yardımcı personel ve eğiticilerin katılım sertifikalarını verdi.

Yaklaşık 1 saat süren belge takdim töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.