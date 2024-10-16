Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından uygulanan Türkçe Dil Yeterlik Sınavlarının ikincisi gerçekleştirildi.

TÖMER akademik takvimine göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için planlanan üç Türkçe Dil Yeterlik Sınavı’nın üçüncüsü ise aylarda gerçekleşecek. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinden oluşan sınavda başarı gösteren uluslararası öğrencilere diploma programlarına başlama imkânı tanınırken Hâkime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Hizmet Binasında yürütülen Türkçe Hazırlık Eğitimi Programı’nda öğrencilerimize çağdaş yöntem ve yaklaşımlarla Türkçe dil eğitimi fırsatı sunuluyor.

Türkçeyi gerek akademik gerekse de sosyal ihtiyaçlar için etkili kullanma becerisi kazandırmayı amaçlayan TÖMER kendisini sürekli geliştirerek Düzce Üniversitesi’nin tanınırlığına da katkı sağlıyor.

TÖMER Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metninde belirlenmiş olan hususlar kapsamında Türkiye’de eğitimini devam ettirmek isteyen uluslararası öğrenicilere günlük yaşamlarında yardımcı olabilecek; duygu ve düşüncelerini Türkçe olarak aktarabilecek bir eğitim vermeyi hedefliyor. Öğrenciler ise, Türkçe eğitim programı sayesinde Türk toplumunun yaşayışını, kültürünü ve düşünce mirasını öğreniyor.