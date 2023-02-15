Yıldırım’da ikamet eden Türkan Akbaba, umre için biriktirdiği parasını depremzedelere konteyner alınması için Yıldırım Belediyesi’ne bağışladı.

Yıldırım’da ikamet eden Türkan Akbaba, umre için biriktirdiği parasını depremzedelere konteyner alınması için Yıldırım Belediyesi’ne bağışladı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin yaralarının sarılması için tüm Türkiye tek yürek olurken, Yıldırımlılar da çok önemli dayanışma örneği sergiliyor. Yıldırım’da ikamet eden Türkan Akbaba, umreye gitmek için yıllardır biriktirdiği parasını depremzedeler için bağışladı. Türkiye’nin çok büyük bir acı yaşadığını aktaran Akbaba, “Umreye gitme niyetiyle para biriktiriyordum. Depremden sonra oradaki kardeşlerimize yardım etmenin daha doğru olacağını düşündüm. Meğer farkında olmadan bu parayı onlar için biriktirmişim. İnşallah yaralarına bir nebze de olsa merhem olur. Belediyemizin kampanyasını duyunca, katılmaya karar verdim. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılarımıza ve yakınlarına sağlık diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah devletimizden de milletimizden de razı olsun. Birliğimiz daim olsun” dedi.

500 aileye konteyner kent

Yıldırım Belediyesi, depremzedeler için ayni yardımlar haricinde bölgede İçişleri Bakanlığı izni ve AFAD koordinasyonu ile Malatya’da 500 konteynerden oluşan kent kuracak. 2 oda, banyo, lavabo ve mutfak bulunan konteynerlerin içerisinde ısıtıcı, yatak gibi acil ihtiyaçlar da yine Yıldırım Belediyesi tarafından karşılanacak. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, depremden zarar gören vatandaşlara sıcak bir yaşam alanı sunacak konteyner kampanyasına tüm vatandaşları davet etti ve örnek davranışından dolayı Türkan Akbaba’ya teşekkür etti.