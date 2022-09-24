Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesinin düzenlediği kitap günlerine konuk olan Sanatçı Türkan Şoray ve Ahmet Mekin büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesinin düzenlediği kitap günlerine konuk olan Sanatçı Türkan Şoray ve Ahmet Mekin büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen “4. Kitap Günleri” 24 Eylül - 2 Ekim 2022 tarihleri arası gerçekleşecek. "Kitap Günleri" etkinliklerinin programı, Bandırma Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. “4. Kitap Günleri” etkinliğinin açılışına "Selvi boylum al yazmalım" filminde birlikte rol alan Türkan Şoray ve Ahmet Mekin’in katılımlarıyla önce Bandırma Cumhuriyet meydanında söyleşi düzenlendi ve ardından kurdele kesilerek kitap stantlarının açılışı yapılarak stantlar ziyaret edildi. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun sanatçılara katılımları sebebiyle yağlı boya Bandırma vapuru simgeli tablo hediye etti.