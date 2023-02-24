Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi kütüphaneleri, derslikleri ve ev sahipliği yaptığı etkinliklerle kısa zamanda vatandaşların yaşam merkezi oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi kütüphaneleri, derslikleri ve ev sahipliği yaptığı etkinliklerle kısa zamanda vatandaşların yaşam merkezi oldu.

2020 yılında tüm birimleri ile faaliyete başlayan, ismi vatandaşlarla birlikte belirlenen Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi kısa zamanda Muğla’nın kültür merkezi haline geldi. İçerisinde 4 farklı içerikte kütüphane, derslikler, atölye, sergi salonu, çok kullanışlı salon, Engelsiz Kafe, kreş bulunan merkez açıldığı günden bugüne kadar 65 etkinlik, 19 sergiye ev sahipliği yaptı.

32 Bin eseri okuyucusuyla buluşturan yaşam merkezi

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde bulunan 4 farklı özellikteki kütüphane ile de dikkat çekiyor. Yaşam Merkezi içerisinde Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi 20 bin, Çocuk Kütüphanesi 5 bin, Oktay Akbal Edebiyat Kitaplığı 6 bin ve Ünal Türkeş Tarih Kitaplığı bin beş yüz kitap ile okuyuculara hizmet veriyor. Toplam 32 bin kitap ve eseri vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Muğla sevdalısı Oktay Akbal ve Muğla’nın hafızası Ünal Türkeş’i de arşivleriyle bu yaşam merkezinde yaşatıyor.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi kütüphane ve dersliklerine bugüne kadar 2 bin 808 kişi üye oldu ve bu merkezlerden 65 bin kullanıcı yararlandı.