Kartepe Belediyesi’nin ödüllü projesi olan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri 88 yaşına giren Türkan Atilla’ya sürpriz doğum günü yaptı.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri tarafından ev temizliğinden, sıcak yemeğe kadar birçok hizmetten faydalanan Türkan Teyze, sürpriz doğum günü ile mutlu oldu. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başta olmak üzere herkese teşekkür eden Türkan Atilla, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan evlatlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar her zaman bizlerin yanında oldular" dedi.