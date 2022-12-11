Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyündeki tavuk çiftliğinde 7 ay önce başına kürekle vurularak öldürülen Türkan Demir’in

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyündeki tavuk çiftliğinde 7 ay önce başına kürekle vurularak öldürülen Türkan Demir’in

katil zanlısının olay günü keşif yaptığı ortaya çıktı. Ölen kadının avukatları, sanığını cinayeti tasarlayarak işlediğini ve sanığın öldürdüğü kadına iftira atarak bir ceza indirimi almaya çalıştığını söyledi.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 27 Mayıs’ta meydana gelen olayda, 3 yıl önce Mardin’den Biga’ya bağlı Kanibey köyüne mevsimsel işçi olarak gelen evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı. Hakkı Elalmış’ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir (27) ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin’den köye gelerek, buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Olay günü Türkan Demir’in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile Türkan Demir arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüdükten sonra Hakkı Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle Türkan Demir’i kafasına defalarca vurarak öldürdü. Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir’e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi, Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir’i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkan Demir’i başına kürekle vurarak öldüren Hakkı Elalmış’ın ilk duruşması 25 Kasım tarihinde Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Hakkı Elalmış, duruşma salonuna getirildi. Duruşmada Türkan Demir’in avukatları, sanık Hakkı Elalmış’ın hiçbir hafifletici neden ve indirim sebebi uygulanmaksızın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmasını talep etti. Hakim duruşmayı 2 Şubat 2023 tarihine ertelerken, sanık Hakkı Elalmış’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Hakkı Elalmış tarafından başına kürekle vurularak öldürülen Türkan Demir’in avukatları İlayda Kocabaş ve Zilan Leventoğlu, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu. Sanık Hakkı Elalmış’ın ilk duruşmada dinlendiğini ve çelişkili ifadeler verdiğini belirten Türkan Demir’in Avukatı İlayda Kocabaş, “İlk soruşturma aşamasında cinayeti nasıl işlediğini, bunu neden yaptığını, hangi aleti kullandığını, ne kadar süre boyunca şiddet uyguladığını, nasıl öldürdüğünü detaylıca anlatmıştı. Ama ilk celsede sanık bunların hepsinden vazgeçti ve hatırlamadığını iddia etti. Hatta hakim ısrarla sordu ’İlk anda bunları hatırlarken nasıl unuttun’ diye, ama sanık sanırım biraz ceza indirimi almak için hatırlamadığını ve bir cinnet geçirdiğini iddia etti. Biliyorsunuz böyle şeyler duruşmalarda söylendiğinde karar açısından bazen takdir indirim sebebi olarak değerlendirilebildiği için sanık bazen bunu yapabiliyor. Halbuki vahşice bayağı tasarlayarak, planlayarak işlenmiş bir cinayet. Bunu soruşturma aşamasında detaylı anlatmış ama muhtemelen cezaevinde bir şekilde bir akıl aldı birilerinden ve böyle bir yola başvurdu ve öldürdüğü kadına iftira atarak namusuyla ilgili, kendi aile şerefiyle ilgili çeşitli iftiralarda bulunarak indirim almayı çabaladı. Ama çok fazla çelişkili beyanı vardı. Bir ifade içerisinde üç ayrı farklı iddiada bulundu. Aslında kendisi de sürekli bir çelişkiye düştü. Şu an dosyada yeterli delil toplanmadığı için savcı mütalaa vermedi. Bu sebeple şu an herhangi bir şekilde karar verilmesi söz konusu değil, kamera görüntüleri gelecek, aynı zamanda sanığın eşinin de dinlenmesi lazım. Zira sanığın eşi de olayla ilgili detaylı anlatımlarda bulunmuştu. Bir sonraki celsede bunlar incelenecek. Ondan sonra bir karara bağlanacağını düşünüyoruz. Süreç bu şekilde ilerleyecek. Önümüzdeki celse muhtemelen savcı mütalaasını verecektir. Ama yine de bir sonraki celsede yine de biz bir karar çıkacağını düşünmüyoruz” dedi.

Sanık Hakkı Elalmış’ın ifadesinde çeşitli iddialarda bulunduğunu kaydeden Avukat İlayda Kocabaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Katledilen Türkan Demir’in kendisine bir ilgisi olduğunu ve rahatsız olduğunu önce iddia etti. Sonrasında Türkan Demir’in eşine iftira attığını iddia etti. Daha sonrasında da Türkan Demir’in aslında başka insanlarla ilişkisi olduğunu ve Türkan Demir’in eşini uyarmak istediğini iddia etti. Bunlar üçü birbirinden apayrı iddialar, şimdi bunları niye söylüyor. Bunları söylediği zaman bir haksız tahrik indirimi almak, işte kendisinin tahrik edildiğini ve bu yüzden şiddete meylettiği yönünde bir algı oluşturmak için bunları söylüyor ama tabii ki bu doğru değil. Zira sanığın eşinin anlatımlarında da aslında böyle olmadığı sabit. Ayrıca sanığın eşi kendisinin de sanık tarafından uzun süre şiddet gördüğünü soruşturma aşamasında jandarmaya verdiği ifade de beyan etmiş. Yani adam zaten şiddete eğilimli, cani bir adam ve hani bunu böyle baya planlayarak, tasarlayarak bu cinayet işlemiş ve hiçbir şey olmamış gibi duruşmada da gayet yalan söyleyerek ve bundan hiç çekinmeyerek üç farklı iddia da bulunup nasıl indirim alalım, bunun peşine düşerek bu şekilde iddialarda bulunup, Türkan Demir’e iftira atarak, aslında bir ceza indirimi almaya çalışıyor.”

Sanığın kasten insan öldürmenin nitelikli hali yani hem canavarca hisle ve eziyet ederek, hem de bir kadına yönelik olmasından dolayı mahkemeye sevk

edildiğini de dikkat çeken Avukat İlayda Kocabaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz de bu sebeple ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasını talep etmiştik ama bu şekilde tahrik edildiğini ya da kendisine yönelik ya da ailesine yönelik bir söylem olduğunu iddia ederek bu cezadan aslında kaçmaya çalışıyor. Yani sanığın bugün çark etmesindeki sebep muhtemelen bir şekilde birilerinden akıl almış olması ama onu da çok becerememiş, üç ayrı iddiada bulunduğu için hepsi de birbirinden ayrı olduğu için zaten derdini de anlatamadı. Bu şekilde mahkemeyi ikna etmesinin de yolu yok. Ama biliyorsunuz bu gibi toplumsal davalarda bunlar indirim sebebi oluyor ve kadın öldüren insanlar bunun bir bahanesini bulup, bu cinayetleri meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu sebeple bu da bunu gördüğü için etrafından ya da dışarıdaki bir sürü basına yansıyan haberden bunun arkasına sığınmaya çalışıyor. İftirayı bu yüzden attı kanaatindeyiz.”

Türkan Demir’in Avukatı Zilan Leventoğlu ise, “Duruşma sırasında verdiği ifadelerinde cinnet geçirdiğini, kendini kaybettiğini, eşinin orada olduğunu bildiği halde gidip öldürdüğünü söylüyor. Yanında da bıçak veya herhangi bir silah sayılabilecek alet götürmediğini söylüyor. Halbuki ilk ifadesinde pantolonun arka cebindeki bıçağı çıkarıp öldürdüğünü söylüyor. Tanık ifadelerinden, Abdullah Demir’in ifadelerinden ve kendisinin önceki çelişkili ifadelerinden de anlaşılacağı üzere sanık olay günü öğle vaktinde gitmiş, önceden bir keşif yapmış. Abdullah Demir’in işte olmadığını, hem olay yerinden hem de Abdullah Demir’in patronundan gece vakti evde olmayacağını öğrenmiş. Gece vakti bıçağıyla gidip öldürmüş. Baştan sona zaten ifadeleri çelişkili, tanık, tanık beyanları, patronuna gidip Abdullah Demir’in evde olup olmadığını söylemesi, yanında gece vakti olağan hayatın akışına aykırı bir şekilde bıçak taşıyarak olay yerine gitmesi, hepsi sanığın Türkan Demir’i tasarlayarak öldürdüğünü söylüyor. Biz de bu konuda elimizden geleni yapacağız. En yüksek hadden cezayı alması için, tasarlayarak öldürmeden ceza alması için biz avukatları olarak elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.