Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyündeki tavuk çiftliğinde çalışan 3 çocuk annesi Türkan Demir’i başına kürekle vurarak öldüren Hakkı Elalmış’ın 3’ncü duruşması, Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık ve tanık avukatlarının mazeret göstererek katılmadığı duruşma da Mahkeme Heyeti duruşmayı 8 Mart’a erteledi. Sanık Hakkı Elalmış’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyündeki tavuk çiftliğinde çalışan 3 çocuk annesi Türkan Demir’i başına kürekle vurarak öldüren Hakkı Elalmış’ın 3’ncü duruşması, Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık ve tanık avukatlarının mazeret göstererek katılmadığı duruşma da Mahkeme Heyeti duruşmayı 8 Mart’a erteledi. Sanık Hakkı Elalmış’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Biga’da 27 Mayıs’ta meydana gelen olayda, 3 yıl önce Mardin’den Biga’ya bağlı Kanibey köyüne mevsimlik işçi olarak gelen evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı. Hakkı Elalmış’ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin’den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Olay günü Türkan Demir’in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile Türkan Demir arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüdükten sonra Hakkı Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle Türkan Demir’i kafasına defalarca vurarak öldürdü. Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir’e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi, Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir’i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkan Demir’i başına kürekle vurarak öldüren Hakkı Elalmış’ın 3’ncü duruşması, Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Hakkı Elalmış duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tanık ve sanık avukatları mazeret göstererek duruşmaya katılmazken, Mahkeme Heyeti duruşmayı 8 Mart’a erteledi. Sanık Hakkı Elalmış’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.