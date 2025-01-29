Politikacı Yakup Türkal’ın Çin medyasına tanıttığı ’Vatandaş Kart Sistemi’ Çin basınından yoğun ilgi gördü.

Politikacı Yakup Türkal, "Vatandaş Kart Sistemi" adını verdiği yeni ekonomik modelini Çin medyasına anlattı. Türkal’ın açıklamaları, model Çin basınında geniş yer bulurken ekonomik çevreler tarafından yakından takip edildi. Türkal, bu modelin amacının toplumun her kesimine insanca yaşam hakkını sunmak ve ekonomik uçurumları kapatarak refahı tabandan başlatmak olduğunu ifade etti.

"Ekonomik uçurumları azaltıyor"

Türkal, devletin vatandaşlara koşulsuz bir asgari yaşam standardı sunması gerektiğini belirterek, "Tabiatın, ağaçlara binlerce yıl boyunca güneş, su, hava ve toprak sağladığı gibi, devletler de milletlerine aynı şekilde koşulsuz şartsız insanca yaşam hakkını sunmalı" ifadelerini kullandı.

Türkal’ın ’Vatandaş Kart’ modeli ne vadediyor?

Sisteminin temelinde yer alan "Vatandaş Kart" modelinin, bireylerin temel yaşam giderlerini desteklemeyi amaçladığını belirten Türkal, bu modeli şu sözlerle açıklıyor:

"Vatandaşın elektrik, doğal gaz ve su faturalarının yarısını devlet karşılıyor. Bebeklerin mama ve bez ihtiyaçlarından çocukların çikolata ve oyuncaklarına kadar birçok ihtiyaç kartlarına yükleniyor. Gençlerin sanat ve kültür harcamaları için de aylık bir bütçe kartlarına aktarılıyor. Bu şekilde gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarken sanata, tiyatroya ve kitaba yönlendiriyoruz. Aynı zamanda entelektüel bir bakış kazanmalarının yolunu açıyoruz."

"Hem zenginlerin hem de dar gelirli vatandaşların ekonomik özgürlüklerine katkı sağlıyoruz"

Modelin finansmanının devlete ek bir yük getirmediğini vurgulayan Yakup Türkal, finansman modelinin bir bölümünü şu şekilde aktardı:

"Her ekonomik işlemden yüzde bir katkı ayrılarak bir fon oluşturuyoruz. Örneğin, 10 milyon liralık bir araba alımında 100 bin lira, lüks bir restorandaki 10 bin liralık harcamada 100 lira fon oluşturuluyor. Bu şekilde hem zenginlerin hem de dar gelirli vatandaşların ekonomik özgürlüklerine katkı sağlıyoruz."

"Zengin, dar gelirlinin huzur içinde yaşadığı bir ülkede kendini güvende hisseder"

Yakup Türkal’a göre geliştirdiği bu model, zenginle dar gelirli kesim arasında ekonomik uyum ve hoşgörüyü sağlayarak toplumsal barışı güçlendirmeyi hedefliyor. "Zengin, dar gelirlinin huzur içinde yaşadığı bir ülkede kendini güvende hisseder. Bu model, zenginin yaptığı harcamalardan rahatsız olmayan bir toplum yapısı inşa ediyor" diyen Türkal, sistemin sosyal devlet anlayışına yeni bir soluk getireceğini iddia ediyor.

"90 gün içinde bu projeyi hayata geçirebilecek altyapıya sahibiz"

Türkal, bu modelin kısa sürede uygulanabilir olduğunu belirterek, "90 gün içinde bu projeyi hayata geçirebilecek altyapıya sahibiz" ifadelerini kullandı. Türkal, ekonomik modelinin Türkiye dahil gelişmekte olan birçok ülkeye ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan yön verebileceğini kaydetti.